Zehdenick

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in ein Bürogebäude in der Verlängerten Ackerstraße ein und stahlen dort eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf über 1500 Euro geschätzt.

Lesen Sie auch Unfall in Zehdenick: Auto durchbricht Metallzaun

Der Versuch in ein Bürogebäude in der Falterstraße einzudringen scheiterte im gleichen Zeitraum. Hier hatten bislang Unbekannte versucht, über die Fenster in das Innere zu gelangen. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Von MAZonline