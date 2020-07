Zehdenick

Am Mittwoch (15. Juli) gegen 9 Uhr stellten Mitarbeiter einer Firma fest, dass unbekannte Täter in ein Umspannwerk in der Burgwaller Landstraße eingedrungen waren. Im Umspannwerk wurde ein Lagerraum aufgebrochen, jedoch aus diesem nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde durch die Polizeibeamten aufgenommen.

Von MAZonline