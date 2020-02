Einbrecher schlagen im Löwenberger Land und Zehdenick zu

Löwenberger Land/Zehdenick

Gleich drei Mal mussten die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel am Dienstag (18. Februar) zu gemeldeten Einbrüchen ausrücken.

Der erste gemeldete Fall ereignete sich in Gutengermendorf (Löwenberger Land). „Dort verschafften sich die bisher unbekannten Täter im Zeitraum von 8.30 bis 15 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus“ teilte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter Schmuck erbeuten. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht festgestellt werden. Ein Kriminaltechniker der Polizei war vor Ort.

Gleich zwei Einbrüche in Zehdenick

Der nächste Einbruch führte die Beamten in den Zehdenicker Ortsteil Wesendorf. Auch hier verschafften sich Unbekannte in de Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Alle Räume und Schränke wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Auch in diesem Fall kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz.

Der dritte Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr aus dem Zehdenicker Ortsteil Klein Mutz. Wieder war es ein Fenster, über das bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eindrangen. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen ein Sparbuch, welches durch den Eigentümer sofort gesperrt wurde. Alle Räume wurden durchwühlt. Der Sachschaden wird mit etwa 2000 Euro angegeben.

