Zehdenick / Hennigsdorf

Ein Geschäft in Zehdenick und Garagen in Hennigsdorf waren in den letzten Tagen das Ziel von Einbrechern.

In Zehdenick drangen die bisher unbekannten Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag (7. Januar) in ein Geschäft in der Marianne-Grunthal-Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Inneren des Gebäudes, wo sie auch ein Büro betraten. Aus diesem wurden eine bisher unbekannte Menge Zigaretten entwendet. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In der Nacht von Sonntag zu Montag (6. Januar) verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände einer Wassersportanlage in der Hennigsdorfer Hafenstraße. Dort wurden 14 Garagen gewaltsam geöffnet. Aus einer Garage entwendeten die Täter einen Außenbordmotor, der an einem Sportboot befestigt war. Viel Freude haben die Diebe aber möglicherweise nicht mit ihrer Beute: Der Motor war mit künstlicher DNA versehen, die der Polizei bei Auffinden des Motors direkte Hinweise auf den tatsächlichen Eigentümer gibt. Da bisher noch nicht alle Geschädigten befragt werden konnten, ist die tatsächliche Höhe des Sachschadens derzeit noch nicht bekannt. Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort und sicherten Spuren.

Von MAZonline