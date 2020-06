Zehdenick - Einschulung 2020: So läuft es an den Grundschulen in Zehdenick

Am 8. August finden auch im Landkreis Oberhavel die Einschulungen für die Erstklässler statt. Auch an den Grundschulen in Zehdenick hat man sich viele Gedanken gemacht, wie die Feierlichkeiten in den Grundschulen trotz Corona durchgeführt werden können.