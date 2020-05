Einschulung 2020: So läuft es in Zehdenick

Zehdenick

Am 8. August heißt es für viele Mädchen und Jungen aus Oberhavel: Einschulung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Corona sorgt für andere Bedingungen. Überfüllte Sporthallen und voll besetzte Aula – dass wird es in diesem Jahr nicht geben. Doch wie sind die Ideen der Direktoren? Kann die Einschulungsfeier stattfinden? Und wenn ja, wie sind die Pläne? Die MAZ hat nachgefragt.

Ein großer Rahmen wird nicht möglich sein

Corinna Zurth, stellvertretende Schulleiterin der Havelland-Grundschule in Zehdenick, bringt zum Ausdruck, was in diesen Tagen wohl für alle Grundschulen, die im Sommer wieder Abc-Schützen erwarten, exemplarisch ist: Keine Einrichtung weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt so genau, was da alles auf sie zukommen wird. Laut einer Video-Konferenz am Donnerstag mit dem zuständigen Schulrat läuft alles darauf hinaus, dass zur Einschulungsfeier 50 Personen zugelassen sein werden. „Ein großer Rahmen wird also nicht möglich sein“, blickt Corinna Zurth voraus. In den Jahren zuvor hätten die Einschulungsfeiern stets in zwei Durchgängen in der Turnhalle stattgefunden. Dabei seien dann so um die 250 Gäste gezählt worden. Nun gebe es Überlegungen, eine Klasse mit 26 Mädchen und Jungen in zwei 13er-Gruppen zu teilen. Das würde bedeuten, dass auf jedes Kind zwei begleitende Erwachsene kämen. Mit den Klassenlehrern und Hortbetreuern sei dann die Grenze von 50 Personen bereits erreicht.

Es ist traurig aber nicht zu ändern

Das bedeutet also auch, dass es keine großen begleitenden Kulturprogramme geben wird. „Unser Chor hatte in den Vorjahren um diese Zeit das Programm für die Einschulungsfeier immer schon so gut wie drauf“, sagt Corinna Zurth. Das sei natürlich dieses Jahr ganz anders. Unabhängig von der zugelassenen Personenzahl bei der Einschulungsfeier, sei bislang auch gar keine Möglichkeit gewesen, irgendein Programm einzustudieren. „Das tut uns alles wahnsinnig leid und macht uns sehr traurig, ist aber leider überhaupt nicht zu ändern, so die stellvertretende Schulleiterin der Havelland-Grundschule. Schließlich sei ja klar, dass alle geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen. „Wir werden uns bezüglich der Organisation auch mit den anderen Schulen in Zehdenick und Mildenberg abstimmen“, so Corinna Zurth.

Elternversammlung angekündigt

In der Linden-Grundschule in Zehdenick ist die Situation ganz ähnlich Dort war zuletzt die Turnhalle oder der Speisesaal, wo sich die Trennwand herausnehmen lässt, für die Einschulungsfeierlichkeiten genutzt worden. Im Speisesaal der Linden-Grundschule war auch die jüngste Stadtverordnetenversammlung abgehalten worden. Fakt sei, es eine einheitliche Regelung für die Feiern innerhalb des Schulbezirks geben wird, hieß es. Bevor weitere Angaben dazu gemacht werden können, solle es aber zunächst einmal eine Elternversammlung geben.

Von Bert Wittke