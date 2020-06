Moritz Schulz aus Wesendorf ist „Azubi des Monats“. Der 19-Jährige wurde am Donnerstag von Vertreterinnen der Handwerkskammer geehrt. In wenigen Wochen wird er den Gesellenbrief als Anlagenmechaniker in den Händen halten. Ohne Pause will er sich ins anschließend in ein neues Abenteuer stürzen.