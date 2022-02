Elke Helm ist Zehdenicks neue Behindertenbeauftragte

Zehdenick

Elke Helm, Jahrgang 1964, ist in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in Zehdenick am Donnerstagabend zur Behindertenbeauftragten der Stadt einstimmig gewählt worden. Sie war 25 Jahre lang Lehrerin für Politik und Wirtschaft am Oberstufenzentrum Georg Mendheim, wechselte später ans Oberstufenzentrum nach Templin und musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehen. Eine Zeit lang arbeitete sie als Gedenkstättenlehrerin in Ravensbrück. Elke Helm engagiert sich im Märkischen Sozialverein und war zehn Jahre lang ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht in Neuruppin. Die 57-Jährige wohnt in Wentow.

Von Bert Wittke