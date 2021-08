Erstes Freihafenfest in Mildenberg – Livemusik an zwei Tagen mit sieben Bands oder Musikern

Mildenberg

Das erste Mildenberger Freihafenfest wird am Freitag, 27. August, und Sonnabend, 28. August, gefeiert. Auf dem idyllischen Gelände des Freihafens in Mildenberg ist am letzten Augustwochenende eine Reihe von kleinen aber sehr feinen Konzerten zu erleben. An den beiden Abenden treten sieben Gruppen und Einzelkünstler auf.

Jeweils um 18 Uhr beginnt das Konzertprogramm. Inmitten der Natur spielen die Musikanten unterschiedlichste Musik rund um die Sommernachts-Lagerfeuer. Am Freitag sind eher Cover-Songs zu hören. Paul Piper und Agnes, Lisa Hermsdorf und Two Souls lassen Rock- und Pop-Klassiker neu klingen.

Gitarrenmusik am Lagerfeuer

Am Samstag kommen dann mit dem Duo Nostalgie eigene Lieder, mit Yoeman ein ganz eigener Sound aus der Maultrommel und mit Heymbrecht eine psychedelische Deutschrock-Band rund um den Zehdenicker Pfarrer Andreas Domke auf die Bühne. Danach lädt Dominic Merten mit seiner Gitarre ans Lagerfeuer ein.

Der Eintritt ist frei. Die Musik wird durch Spenden der Besucher finanziert. Essen und Getränke sind wie gewohnt exquisit und wer mag, kann sogar im Zelt oder im Camper übernachten, wirbt der Veranstalter. Sowohl für gutes als auch für schlechtes Wetter gibt es am Freitag- und Sonnabendabend Festvarianten – das Freihafenfest findet auf jeden Fall statt.

Von MAZonline