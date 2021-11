Exin-Förderschule Zehdenick: Toller 2. Platz beim Zweifelderball

Zehdenick

3000 Euro hatte das brandenburgische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen des Aktionsprogramms von Bund und Ländern „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ jeder Schule zur Verfügung gestellt, um die soziale Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler zu stärken und Versäumtes nachzuholen. Für die Exin-Förderschule war klar, mit dem Geld etwas Sportliches machen zu wollen. Die Wahl fiel auf einen Ausflug in die Naturtherme Templin.

Höhepunkt war der Rutschwettbewerb

So besuchten die ersten und zweiten Klassen Ottis Spielewelt an der Naturtherme Templin, in der ausgiebig geklettert, gehüpft und gerutscht wurde. Die Kinder ab Klasse 3 bis zu den jungen Erwachsenen der Berufsbildungsstufe genossen drei Stunden das Thermalsolebad mit seinen verschiedenen Becken. Der Höhepunkt war der Rutschwettbewerb, der allen Beteiligten große Freude bereitete und dessen Teilnahme mit einer schönen Urkunde gewürdigt wurde. Jeder weiß, dass man beim Baden und Toben großen Hunger bekommt und deshalb durfte ein Mittagessen nicht fehlen. Es war ein rundum gelungener Tag, an dem alle Schülerinnen und Schüler viele glückliche Momente erleben durften, die sicher noch lange in Erinnerung bleiben werden. Danke für die tolle Organisation an Sven Hagen, den Schulleiter, dem Team der Exin-Förderschule, der Naturtherme Templin mit der Spielewelt und dem Busunternehmen Krüger aus Großwoltersdorf.

Kampf um jeden Punkt

Kurz darauf fand das Regionalfinale im Zweifelderball in der Dreifelderhalle am Schulstandort Wesendorfer Weg in Zehdenick statt. Fünf Mannschaften kämpften um den Einzug in das Landesfinale, das im April nächsten Jahres in Luckenwalde stattfinden wird. Die Schülerinnen und Schüler aus Rathenow, Neuruppin, Hoppenrade, Wittstock und Zehdenick schenkten sich nichts und kämpften um jeden Punkt. Am Ende hatte die Mannschaft aus Neuruppin die Nase vorn. Den zweiten Platz belegten die Schülerinnen und Schüler der Exin-Förderschule, dicht gefolgt von den Kindern aus Wittstock.

Grandioser Teamgeist bei den Zehdenickern

Damit war klar, dass die Exin-Förderschule die Fahrkarte zum Landesfinale gelöst hat. Der Erfolg basierte auf dem grandiosen Teamgeist der Zehdenicker Mannschaft, dem Engagement der Sportkoordinatoren, dem super Catering der Klassen P6A/S1 und B1/2, den tollen kleinen und großen Schlachtenbummlern vom Standort in der Marianne-Grunthal-Straße 1b, den Trainingspartnern sowie den Kolleginnen und Kollegen der Exin-Oberschule und des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums, die den Mannschaften die Hallennutzung ermöglichten. Alle Beteiligten sagen dafür herzlich dankeschön.

