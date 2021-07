Exin-Förderschule in Zehdenick: Die 88 Module werden montiert

Zehdenick

Die Bauarbeiten an der neuen Exin-Förderschule in der Industriestraße in Zehdenick kommen zügig voran. Derzeit läuft die Montage der Module für den Neubau genau nach Plan. Die Montagearbeiten für den Rohbau werden in der 31. Kalenderwoche (2. bis 6. August) abgeschlossen sein. Als nächstes folgen Dachdeckerarbeiten und der Innenausbau. Die Schule mit dem sonderpädagogischem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“, wird als zweigeschossiges barrierefreies Gebäude mit Flachdach von der Kleusberg GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Hamburg errichtet. Insgesamt werden im Zuge des Rohbaus 88 Module montiert. Jedes Modul ist 18 Meter lang, vier Meter hoch und 3,50 Meter breit, erläuterte Dirk Materlik von der Firma Kleusberg, die auch schon den Vorgängerbau der Exin-Förderschule errichtet hatte und im Landkreis Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) beheimatet ist. Die Module selbst, von denen jedes ein Gewicht von bis zu 15 Tonnen hat, werden mit Schwerlasttransportern aus einem Werk bei Halle/Saale angeliefert.

So sieht es innerhalb der Module vor dem Innenausbau aus. Quelle: Landkreis Oberhavel

Am 9. Juli hatte die Zweite Beigeordnete des Landkreises Oberhavel, Kerstin Niendorf, gemeinsam mit Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg und Vertretern der Schulleitung sowie der Baufirma die Zeitkapsel im frischen Beton versenkt.

Skizze – so soll die neue Exin-Förderschule aussehen, wenn sie fertig ist. Quelle: Uwe Halling

In der neuen Exin-Förderschule in Zehdenick können künftig zwölf Schulklassen mit bis zu acht Schülerinnen und Schülern pro Klasse unterrichtet werden. Das Errichten des Neubaus geht mit einem Wechsel an der Spitze der Schulleitung einher. Die langjährige Schulleiterin Christa Beyer gibt den Staffelstab an Sven Hagen weiter und geht zum Ende dieses Monats in den Ruhestand. Bis spätestens im August 2022 soll der Modulbau fertiggestellt sein.

Von Bert Wittke