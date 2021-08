Zehdenick

„Super Theo! Die nächste Runde laufen wir gemeinsam“, ruft Chiara Kreutzjans ihrem Schützling zu. Die Sportlehrerin der Zehdenicker Exin-Förderschule greift sich die Hand ihres Schützlings und gemeinsam verschwinden sie in lockerem Trab unter den Bäumen des städtischen Parks. 100 Kilometer sollen geschafft werden – allerdings nicht nur von den beiden. Mit ihnen laufen rund 80 weitere Schülerinnen und Schüler sowie rund 20 Lehrkräfte der Einrichtung.

Applaus fürs Geburtstagskind

Anlass ist der gemeinsame Sporttag des Bündnisses „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“. „2020 haben wir zum ersten Mal mitgemacht“, erzählte die Lehrerin kurz vor dem Start. Für das Laufen habe man sich entschieden, weil es etwas ist, was man miteinander machen kann und nicht so sehr gegeneinander. „Und wir sind nicht die einzigen, die heute Sport treiben. Ganz viele Schulen in Brandenburg machen mit“, hatte sie den Kindern zuvor zugerufen. Die quittierten das mit Applaus und freuten sich sichtlich auf den Start. Zuvor musste allerdings nochmal applaudiert werden: für Jonas, der hatte am Freitag Geburtstag.

Einige Eltern waren ebenfalls zum Stadtpark gekommen und feuerten die kleinen Läufer an. Quelle: Uwe Halling

500 Meter war eine Runde lang. Die Kids liefen so lange sie wollten und konnten, Vorgaben wurden nicht gemacht. Damit am Ende ausgerechnet werden konnte, wie weit es die rund 100 Beinpaare geschafft hatten, stand ein halbes Dutzend Lehrer mit Sportbefreiung am Ziel. Mit Stiften gab es für jede absolvierte Runde einen Strich auf die Hand oder den Unterarm, dann ging es weiter. Beim ersten Crosslauf im September 2020 rannten manche Schüler bis zu 15 Runden, wollten gar nicht aufhören. Und auch am Freitag wurde von einigen ein ordentliches Tempo vorgelegt. Einige der mitlaufenden Lehrer sahen nach drei Runden bereits leicht angeschlagen aus, während die Kinder fröhlich tänzelnd auf ihren Strich warteten und weiter wollten.

Fast 570 Kilometer abgespult

100 Kilometer sollten es werden, hatten sich die Organisatoren des Sporttages der Exin-Förderschule um Chiara Kreutzjans vorgenommen. Nach der Abrechnung stand fest, dass dieses Ziel deutlich übertroffen wurde. Nach der Auszählung standen insgesamt 568 Kilometer auf dem Zettel. Gegen 10.30 Uhr musste abgebrochen werden, manche Kids hatten da 22 Runden abgespult und wollten weiterlaufen, freute sich Chiara Kreutzjans über den Eifer.

Von Björn Bethe