Exin-Rowdys Zehdenick: Der Hintern brennt, aber die Tour war cool

Zehdenick

Die Exin-Rowdys sind von der Ostsee zurück. Dem einen oder anderen der herrlich verrückten Zweirad-Fans brennt zwar noch immer der Hintern, aber die inzwischen bereits achte große Tour hat sich mal wieder gelohnt. Vor allem für Olaf Klein. „Olli“, wie er von seinen Freunden genannt wird, ist seither stolzer Besitzer eines Wanderpokals. Dabei handelt es sich um einen alten Spritaufsauger, im Volksmund auch „Sabberlatz“ genannt. Einst „zierte“ er ein Zweirad der Marke SR 2, jetzt wird er nach jeder großen Ausfahrt an einen Rowdy verliehen. „Olli“ hat ihn sich verdient, weil vor der Rückfahrt nach Zehdenick nicht noch mal tanken war. Deshalb mussten ihm seine Kumpels ab Großwoltersdorf ständig Sprit sponsern. Sonst hätte „Olli“ seine Maschine schieben müssen. Aber ansonsten sind alle nach gut 250 Kilometern Hinfahrt und 250 Kilometern zurück wieder gesund und munter gelandet.

An der Spitze: Matthias „Gühli“ Gühl auf einer Awo. Er war der einzige Rowdy, der in der Ostsee gebadet hat. Quelle: privat

Anzeige

Okay, es gab die eine oder andere gebrochene Speiche, ein defektes Ventil bei dem Gespann von Thomas „Wanne“ Hilgert und auf dem Kopfsteinpflaster in Mirow auch ein paar abgesoffene Motoren, weil einige Vergaser auf der Huckelpiste mit Sprit vollgelaufen sind. Aber ansonsten geraten alle ins Schwärmen, wenn sie an das Wochenende zurückdenken. Vorm Schloss in Schwerin hat die Truppe mit ihren Zweirädern aus DDR-Produktion Aufstellung fürs obligatorische Gruppenfoto genommen. Obwohl die Zufahrt gesperrt war, hat es keinen gestört, dass die Rowdys bis vors Schlossportal geknattert sind. Und in Wismar haben sieben Rowdys geholfen, die Stadtkasse aufzufüllen, weil sie am Hafen falsch geparkt haben. Das hat jeden von ihnen stolze 55 Euro gekostet. Na und, sagen die Zweirad-Freaks, dafür hätten sie überall, wo sie Station oder Pause gemacht haben, anerkennendes Schulterklopfen und in die Höhe gestreckte Daumen für ihre Maschinen geerntet. Das entschädigt.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Regenbogen-Camp in Boltenhagen haben sich die Exin-Rowdys pudelwohl gefühlt. Quelle: privat

Und klasse, so erzählen sie, sei auch das Regenbogen-Camp in Boltenhagen gewesen. Die Anlage wird mit Ralf Hoffmann von einem früheren Zehdenicker geleitet, dessen Eltern einmal das Hotel „Klement“ in der Berliner Straße in Zehdenick geführt haben. Da gab es natürlich jede Menge zu erzählen – aus früheren Zeiten und was jetzt so alles in der Havelstadt los ist. Und ja – das Spanferkel, dass am Sonnabend gegrillt wurde, war mindestens genauso gut, wie das kühle Boltenhagener Bier. „Gühli“ hat gleich so viel davon verkostet, dass er den Mut gefasst hat, in der noch ziemlich kalten Ostsee ein Bad zu nehmen. Die anderen haben ihm aus sicherer Entfernung dabei zugesehen und dem einen oder anderen mag bei dem Anblick eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen sein.

Am Abend vor der Heimfahrt gab es im Camp Spanferkel. Da ließen sich die Rowdys nicht lange bitten. Quelle: privat

Apropos Gänsehaut, das Wetter war glücklicherweise während der gesamten Tour vom 5. bis 7. Juni auf Seiten der Rowdys. Zwar habe es bei der Abfahrt mal ein paar Minuten lang leicht getröpfelt, aber vorsichtshalber hatten ohnehin alle die feste Regenmontur angelegt. Bis zur ersten Rast, die stets kurz vor Mirow in der„Fleether Mühle“ eingelegt wird, waren alle Sachen längst getrocknet. Dafür, dass sich die Rowdys einmal mehr nicht verfahren haben, hat wieder „Tommie“ gesorgt. Thomas Kübcke fungiert seit Beginn der Ausfahrten als Guide und sucht die Strecken stets so aus, das sie möglichst abseits großer Bundes- und Landesstraßen liegen. Und er hat sich besonders gefreut, dass auch sein Cousin Holger Barthelt mit seiner ETZ 250 von Stralsund aus herüber nach Boltenhagen gekommen ist.

Die Tour im kommenden Jahr soll die Exin-Rowdys noch einmal nach Boltenhagen an der Ostsee führen. Quelle: privat

Nun freuen sich die Rowdys schon auf die Fahrt im nächsten Jahr. Die soll nochmals nach Boltenhagen führen, bevor es 2022 ins Zweiradmuseum nach Suhl geht.

Von Bert Wittke