Zehdenick

Reger Betrieb herrschte am vergangenen Sonnabend bereits um 8 Uhr auf dem Übungshof des Gerätehauses des Löschzuges Zehdenick: 16 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zehdenick haben an diesem Tag erfolgreich ihre Truppmann-Ausbildung abgeschlossen.

Nach der geforderten 70-stündigen Ausbildung und Vorbereitung mussten alle zeigen, was Sie gelernt hatten. Unter Anleitung und mit Unterstützung ausgebildeter Gruppenführer und Maschinisten hatten die Teilnehmer verschiedene praktische Aufgaben aus den Bereichen technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung und Erste Hilfe zu erfüllen.

Bereits am frühen Sonnabendmorgen herrschte reger Betrieb auf dem Übungshof der Zehdenicker Feuerwehr. Auch bei 30 Grad absolvierten alle Teilnehmer ihre Aufgaben in der Schutzkleidung. Quelle: privat

Zu den Aufgaben gehörte zum Beispiel das richtige und schnelle Einrichten einer offenen Wasserentnahmestelle, das Sichern und Ausleuchten von Einsatzstellen, der Umgang mit tragbaren Leitern und die Vornahme verschiedener Strahlrohre. „Zwischen den praktischen Aufgaben mussten die Kameradinnen und Kameraden immer wieder Fragen beantworten – etwa nach dem Durchmesser der eingesetzten Feuerwehrschläuche oder den rechtlichen Grundlagen der Feuerwehrarbeit“, erläutert Stadtwehrführer Gerd Leege. Er hatte das Gezeigte beobachtet und nach Abschluss der Aufgabe ausgewertet.

Im Anschluss an die Übungen auf dem Hof des Gerätehauses hatten die Teilnehmer unter möglichst realen Einsatzbedingungen Aufgaben auf den verschiedenen Positionen einer Gruppe zu erfüllen. Innerhalb einer Gruppe wird nämlich unterschieden zwischen dem Angriffs-, Wasser- oder Schlauchtrupp.

Beim fiktiven Unfallszenario mussten eingeklemmte Personen aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Quelle: privat

Um die erlernten Fähigkeiten zu testen, waren ein angenommener Gebäude- und ein Waldbrand zu bekämpfen. Nach der kurzen Mittagspause stand ein weiteres wichtiges Einsatzfeld auf dem Plan – die technische Hilfeleistung: Das angenommene Szenario sah einen Verkehrsunfall vor. Verletzte und eingeklemmte Personen waren aus dem Fahrzeug zu befreien und sollten betreut werden.

„Alle Aufgaben stellten hohe Anforderungen an die neuen Kameradinnen und Kameraden“, bilanziert Gerd Leege. Als besonders erschwerend hätten sich für die Frauen und Männer die an diesem Tag sehr hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius herausgestellt. „Einige von ihnen mussten feststellen, dass man bei solchen Temperaturen und mit der notwendigen Ausrüstung eines Feuerwehrmannes, als Retter auch selbst schnell an die eigenen Grenzen kommt“, so Leege.

Während der Prüfung am vergangenen Sonnabend. Quelle: privat

Aber damit nicht genug: Nachdem die praktischen Aufgaben erledigt und die Einsatzbereitschaft der Technik wiederhergestellt war, ging es für die Kameradinnen und Kameraden zum schriftlichen Leistungstest.

Bei diesem Test mussten die Anwärter 25 Fragen rund um das Thema Feuerwehr beantworten.

„Diesen schriftlichen Leistungstest absolvierten alle Kameradinnen und Kameraden trotz der vorausgegangenen hohen körperlichen Anstrengungen ohne Probleme“, stellt der Stadtwehrführer mit einer Guten Portion Hochachtung fest. Nach einer kurzen Auswertung konnte er allen Teilnehmern den erfolgreichen Abschluss der Truppmann-Ausbildung bestätigen.

Ziel dieser Ausbildung sei nicht die Perfektion der Handlungen, sagt Gerd Leege. Vielmehr solle jeder Kamerad und jede Kameradin nach dieser Ausbildung in der Lage sein, das Gelernte am Einsatzort anzuwenden.

„Besonders möchte ich die sehr gute Zusammenarbeit und die hohe Einsatzbereitschaft aller an diesem Lehrgang beteiligten Ausbilder und Anwärter hervorheben“, lobt der Zehdenicker Stadtwehrführer abschließend: „Es war wieder ein Lehrgang, beim dem wirklich jeder mitgezogen hat und bei dem auch der Spaß keineswegs zu kurz gekommen ist.“

Von Helge Treichel