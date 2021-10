Falkenthal: Bürgerinitiative strampelt sich für Ausbau der B 109 und einen Radweg ab

Falkenthal

Gebuddelt, gehämmert, und gebohrt wurde am Donnerstag an der B 109. Die Bundesstraße verbindet Zehdenick und Falkenthal. Doch nicht nur das. Außerdem führt sie vom Ortsausgang Falkenthal in Richtung Liebenberg bis zur Einmündung auf die Bundesstraße 167. Dieses Stück B 109, das sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet, wird täglich von zahlreichen Pkw und Lkw befahren und verfügt zudem nicht über einen separaten Radweg, weshalb es dort sehr gefährlich ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Bemühungen, den Bund als Straßenbaulastträger zu einer Sanierung dieses Abschnitts und zum Bau eines straßenbegleitenden Radweges zu bewegen, reichen bis in das Jahr 2014 zurück. Getan hat sich bislang allerdings nichts.

Der Wunsch aller Falkenthaler

Aus diesem Grund ist eine Bürgerinitiative Radweg Falkenthal gebildet worden, die den Ausbau der B 109 vom Ortsausgang bis zur B 167 und den Anschluss Falkenthals ans Löwenberger Radwegenetz fordert. Im Sommer waren von Falkenthaler Vorschulkindern drei alte Fahrräder bemalt worden, die anschließend vor der Kita sowie außerhalb des Ortes, entlang der Bundesstraße 109 platziert wurden. Diese bunt bemalten Räder sollen in Verbindung mit einem Spruchband „B 109 Ausbau und Radweg jetzt“ darauf aufmerksam machen, was sich alle Falkenthaler Bürgerinnen und Bürger, wie der Sprecher der Initiative Tobias Schmidt versicherte, vom Bund wünschen.

„Wir sind beide zugezogen , engagieren uns aber dennoch mit aller Kraft für dieses wichtige Projekt“, sagen Tobias Schmidt (l.) und Christian Bergmann. Quelle: Uwe Halling

Dass eines dieser Banner zuletzt mit der Aufschrift „Nein“ beschmiert wurde, könne sich niemand so richtig erklären, meint Tobias Schmidt. Verkörpere das Banner doch sowohl die Wünsche der Autofahrer als auch der Radler. Am Donnerstagmorgen haben BI-Sprecher Tobias Schmidt und Falkenthals stellvertretender Ortsvorsteher Christian Bergmann deshalb eine Leiter sowie Arbeitsgeräte geschultert ein neues Banner an der B 109 aufgestellt. Vor Ort war auch Bernd-Christian Schneck. Der Gemeindebürgermeister unterstützt die Bemühungen der Bürgerinitiative, die seiner Meinung nach von Anfang an saubere Arbeit leistet, und hatte gute Nachrichten im Gepäck. Bei Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung, so der Verwaltungschef, habe der Landesbetrieb Straßenwesen signalisiert, dass die 2014 bereits einmal begonnenen Planungsarbeiten für den Ausbau der B 109 von Falkenthal bis zur B 167 und für den Bau eines Radweges in dieem Bereich wieder aktiviert werden.

Auch der Schulweg soll sicherer werden

Einige Unterlagen wie etwa ein Grünordnungsplan müssten sicherlich noch einem völlig neu erarbeitet werden, weil sich die örtlichen Gegebenheiten im Laufe der Zeit ändern und die Planungsunterlagen nicht zeitlich unbegrenzt Gültigkeit behalten. „Dass die Planungen nun wieder aufleben, ist ein erster wichtiger Schritt“, unterstrich der Bürgermeister, der zugleich auf den Aspekt der Schulwegsicherung hinwies. Falkenthals Kinder sollten die Möglichkeit haben, sicher in die Schulen nach Grüneberg und Löwenberg zu gelangen. Auf der B 109 sei dies zweifellos nicht möglich. Wie lange es dauern werde, bis die entsprechenden Unterlagen vorliegen, könne er aber nicht sagen, so Bernd-Christian Schneck. Denn die Gemeinde sei bei Bundesstraßen nicht Herr des Verfahrens. Allerdings habe der Bau des Radweges von Löwenberg bis nach Nassenheide bewiesen, dass die Gemeinde sehr wohl in der Lage ist, im Auftrag und mit dem Geld des Bundes einen Radweg entlang einer Bundesstraße eigenverantwortlich zu bauen.

Die Bürgerinitiative sammelt Unterschriften für den Ausbau der Straße und den Bau des Radweges. Quelle: Uwe Halling

Unterdessen ist die Bürgerinitiative Radweg Falkenthal dabei, Unterschriften für ihr Vorhaben zu sammeln, die dem Landesbetrieb Straßenwesen übergeben werden sollen. Rund 500 Unterschriften, so Tobias Schmidt am Donnerstag, habe man gegenwärtig schon zusammen, bis zum Jahresende soll es mindestens 1000 sein. Die Online-Petition kann unter www.b109-radweg.de jederzeit aufgerufen und eingesehen werden.

Weitere Lückenschlüsse im Radwegenetz vorgesehen

Perspektivisch, so der Bürgermeister, wolle sich die Gemeinde auch für einen Radweg in Richtung der Hamburger Kreuzung stark machen, um das Löwenberger Land mit der Stadt Liebenwalde zu verbinden. Und auch über einen Radweg von Falkenthal nach Zehdenick müsse nachgedacht werden. Es habe bereits Gespräche mit den Zehdenickern gegeben, was einen Radweg von Liebenberg nach Bergsdorf betrifft. Von dort könnte es für Radler dann über Klein-Mutz weiter bis nach Zehdenick gehen. Zunächst gelte es jedoch, sich um die Achillesferse Ortsausgang Falkenthal bis zur B 167 zu kümmern. „Ich habe zwei Ferienwohnungen“, berichtete Christian Bergmann. Viele Gäste kämen mit Fahrrädern und würden gerne mobil unterwegs sein. Wer dazu von Falkenthal aus starte, müsse jedoch zurzeit hartgesotten sein. Dies gelte es nun zu verändern, auch wenn es dazu noch einiger Anstrengungen bedürfe. Wichtig sei aber, so Christian Bergmann, sich bei den zuständigen Landesbehörden immer wieder in Erinnerung zu bringen. „Ich habe einen kleinen Sohn, der jetzt vier Jahre alt ist“, sagte Tobias Schmidt am Donnerstag. Er wünsche sich, dass es den Radweg nach Liebenberg geben werde, wenn der kleine Johan zur Schule kommt.

Von Bert Wittke