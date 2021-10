Falscher Polizist ruft in Zehdenick eine 82-Jährige an

Zehdenick

Betrüger haben am Mittwoch versucht, einer 82-jährigen Zehdenickerin 10.000 Euro abzunehmen. Ein Unbekannter gab sich bei seinem Anruf gegen 12.30 Uhr als Polizist aus und erklärte, ein Familienangehöriger der älteren Dame sei in einen Unfall verwickelt. Die Frau müsse das Geld zahlen, um ihn auf freien Fuß zu bekommen.

Als das Gespräch beendet war, rief bei der 82-Jährigen ein falscher Staatsanwalt an und wollte die Frau zur Bank begleiten, um dort das Geld abzuheben. Die Frau hatte zuvor angegeben, nicht so viele Euro zu Hause zu haben. Sie durchschaute aber den Betrugsversuch und legte auf. Im Anschluss rief sie die Polizei an.

Von MAZonline