Festessen aus dem „Stadtgarten“ Zehdenick

30 Jahre gibt es den „ Stadtgarten“ Zehdenick inzwischen. Am 1. August 1990 hat Familie Wöge die Lokalität eröffnet. „Wir hatten also dieses Jahr unser 30-jähriges Bestehen“, sagt Gerhard Wöge. Ob der Höhepunkt gebührend begangen wurde? Der Inhaber lächelt kurz und sagt dann: „Wir haben mit Arbeit gefeiert.“ Denn die Frühjahrs- und Sommersaison sei gut gewesen. Wenn man mal von der Zeit zwischen dem 17. März und 16. Mai absieht, als auch der „ Stadtgarten“ coronabedingt geschlossen bleiben musste. Vielen Leuten sei in diesem Jahr wohl erst so richtig klar geworden, was für tolle Urlaubsregionen es in Deutschland gibt und dass sie diese quasi direkt vor der Nase haben. Davon habe auch der Stadtgarten profitiert, zumal er direkt an der Havel sowie am Radfernweg Berlin-Kopenhagen liegt. „Dieser Radweg ist die touristische Lebensader der Region“, sagt Gerhard Wöge. Radfahrer gehörten inzwischen zu einer der größten Publikumsgruppen in seinem Haus. Kein Wunder, sind sie doch viel früher und auch länger im Jahr unterwegs als zum Beispiel Bootsfahrer. Nun müsse es noch gelingen, diese Leute länger als einen Tag an Zehdenick zu fesseln, ihnen also attraktive touristische Angebote zu unterbreiten.

Seinen Schreibtisch hat Gerhard Wöge während der verordneten Schließzeit in eine gemütliche Kaminecke eines Gastraumes verlegt. Quelle: Uwe Halling

Momentan kreisen die Gedanken von Gerhard Wöge vor allem darum, was er in dieser erneuten Schließzeit für seine potenzielle Kundschaft tun kann. Zurzeit lässt der Inhaber des „ Stadtgartens“ die Toiletten des Hauses sanieren und eine neue Be- und Entlüftung in der Küche einbauen. Und er hat einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet. „Dabei konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die Wochenenden“, sagt Gerhard Wöge und fügt hinzu, dass er seinen Kollegen aus dem Gaststättengewerbe nicht die Mittagsversorgung an den Wochentagen streitig machen wolle. Er richte sein Augenmerk gegenwärtig auf die Adventswochenenden sowie die Weihnachtsfeiertage.

Im „Stadtgarten“ gibt es an den Adventswochenenden sowie während der Feiertage knusprig gebratene Gänsekeulen mit Rotkohl und Klößen sowie portionsweise Mecklenburger Freilandenten, ebenfalls mit Rotkohl und Klößen. Hinzu kommen Wildspezialitäten von einheimischen Jägern wie Rehragout oder Wildschweingulasch. Quelle: Uwe Halling

Da biete der „ Stadtgarten“ knusprig gebratene Gänsekeulen mit Rotkohl und Klößen sowie portionsweise Mecklenburger Freilandenten, ebenfalls mit Rotkohl und Klößen an. Hinzu kommen Wildspezialitäten von einheimischen Jägern wie Rehragout oder Wildschweingulasch. Die Leute könnten Bestellungen aufgeben und diese dann Freitag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr abholen. Oder sie lassen sich das Essen bringen. Geliefert wird im gesamten Stadtgebiet und innerhalb der zur Stadt gehörenden Ortsteile. Auch kleinere Buffets für im Rahmen der Coronabeschränkungen erlaubte Familienzusammenkünfte werden auf Wunsch angerichtet und geliefert. Darüber hinaus platziert sich Gerhard Wöge mit seinem Team und einem großen Grill und Feuerschalen jeden Sonntag in der Zeit von 12 bis 17 Uhr auf der Terrasse vor dem „ Stadtgarten“ und bietet zum Beispiel Gegrilltes, Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee an. Das können die Leute dann gewissermaßen im Vorbeigehen mitnehmen und sich während ihrer Wochenendspaziergänge stärken. Auch beim Adventsshopping am kommenden Sonnabend, 5. Dezember, ist der Stadtgarten dabei. Dann gibt es dort, im Havelweg 1, neben Gegrilltem auch Spanferkel aus dem Holzbackofen.

Auch die versenkbare Bowlinganlage im Saal kann momentan leider nicht an Gäste vergeben werden. Quelle: Uwe Halling

Für den „ Stadtgarten“ bedeutet die erneute Anordnung der Schließung von Gaststättengewerbe gerade jetzt zum Jahresende schon einen erheblichen Einschnitt. Verfügt doch der „ Stadtgarten“ nicht nur über ein Restaurant mit 60 Plätzen, sondern auch über Bowlingbahn mit 40 Plätzen und einen großen Saal, in dem bei Bedarf bis zu 250 Gäste Platz finden könnten. Da hatte sich Gerhard Wöge schon eine ganze Menge für die Jahresendzeit beziehungsweise den Jahreswechsel einfallen lassen. Aber er ist dennoch weit davon entfernt, ein Klagelied anzustimmen. Vielmehr freut er sich darüber, wenn die Kundschaft nun von seinen Außer-Haus-Angeboten Gebrauch macht. Und er ist auch sehr froh darüber, Mitarbeiter an seiner Seite zu wissen, die fleißig mitziehen.

Gerhard Wöge: Die Leute wissen, dass sie hier schmackhafte regionale und überwiegend deutsche Küche bekommen und dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.“ Quelle: Uwe Halling

Kontinuität ist ohnehin etwas ganz Wichtiges für Gerhard Wöge. „Seit Jahren“, so sagt er, „ist der Stadtgarten ein eingefahrener Standort. Die Leute wissen, dass sie hier schmackhafte regionale und überwiegend deutsche Küche bekommen und dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.“ Deshalb habe er selbst jetzt, wo Corona erhebliche Einnahmeverluste verursache, nicht an der Preisschraube gedreht. Und das werde auch so bleiben.

Wenn Gerhard Wöge einen Wunsch frei hätte, dann wäre dies vor allem junger und kreativer Nachwuchs für das Gaststättengewerbe.

