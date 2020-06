Fete de la Musique: Rhythmische Klänge in Zehdenick

Zehdenick

Die zahlreichen Zuschauer wippten mit den Füßen, klatschten zum Rhythmus der Musik und ließen sich einfach nur von der angebotenen Vielfalt verzaubern und unterhalten. Zum mittlerweile siebten Mal beteiligt sich Zehdenick an der Fête de la Musique. Pfarrer Andreas Domke organisiert nicht nur das Straßenfest, sondern greift auch selbst zum Mikrofon. „Es ist immer wieder schön zu sehen wenn die Leute es annehmen und so zahlreich wie heute erscheinen“, freut sich Domke. Pünktlich zum Start um 15 Uhr zeigte sich auch Petrus als Musikfan, schob die Wolken beiseite und erfreute alle mit reichlich Sonnenschein.

Organisiert Fete de la Musique in Zehdenick: Pfarrer Andreas Domke. Quelle: Knut Hagedorn

Die Fête de la Musique ist eine Veranstaltung, bei der Amateur- und Berufsmusiker, Performer im Bereich Musik und DJs im öffentlichen Raum honorarfrei auftreten. Die Fête de la Musique findet jedes Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang, statt – in mehr als 540 Städten weltweit, davon über 300 Städte in Europa. Deutschlandweit beteiligen sich mittlerweile mehr als 50 Städte an dem Fest. Im Landkreis Oberhavel beteiligten sich 2020 neben Zehdenick noch die Stadt Fürstenberg. In Zehdenick traten insgesamt sechs Künstler und zwei Ensembles auf, die an zwei Standorten, neben der Hastebrücke und vor dem Eiscafé, ihr musikalischer Repertoire zum Besten gaben.

Das Ensemble „Märkisch Blech“ war mit dabei bei der siebten Ausgabe von Fete de la Musique in Zehdenick. Quelle: Knut Hagedorn

„Es ist immer wieder schön hier, gerade, wenn viele Zuschauer da sind“, zeigt sich auch Patricia Virgiels, Leiterin der Samba-Trommelgruppe „Os Velhos Sambeiros“ aus Kurtschlag begeistert. Die aus 18 Mitgliedern bestehende Trommelgruppe fand sich 2009 zusammen und ist bereits zum vierten Mal mit dabei. „Sicherlich war es durch die Corona-Pandemie schwierig, wir konnten nicht wirklich proben vorher, aber dennoch wollten wir unbedingt dabei sein“, so Patricia Virgiels. Auf die Organisation der Veranstaltung hatte das Virus dagegen keine großen Auswirkungen, wie Pfarrer Andreas Domke erklärt: „Entscheidend war nur das bei den Zuschauern der nötige Abstand gewahrt ist. Alle Künstler, die aus der Region kommen, haben sofort zugesagt. Zur Not hätte ich mich alleine mit unserem Plakat auf die Straße gestellt“, so Domke lächelnd. Neben Andreas Domke und der Sambagruppe traten noch das Posaunen- und Bläserensemble „Märkisch Blech“ auf, sowie die Künstler Paul Pieper, Agnes, Clemens Fülle-Bormeister, Milena Lebus und Jens Seidenfad. „Für uns alle ist Fête de la Musique in Zehdenick eine wichtige Tradition“, stellt Domke klar. Alle Künstler zeigten sich dabei gut gelaunt und untermauerten diese These vom Pfarrer mit leidenschaftlicher Musik.

