Feuerwehr Bötzow: Hilfsbereitschaft wird großgeschrieben

Bötzow

Hilfsbereitschaft ist das ganz große Wort in Bötzow. Nicht nur wegen der Einsätze bei Bränden, Unfällen oder technischen Arbeiten. Nachdem im Ort durch ein Feuer schwere Schäden an einem Haus entstanden waren, begann eine Spendensammelaktion, an der sich die Feuerwehr beteiligt hatte.

Steckbrief Gründungsdatum:1926 Wehrführung: Daniel Hempel Mitgliederzahl:44 Fahrzeuge:TLF 20/50, LF 20, ELW, MTW Einsätze 2019:76 Anschrift:Fennstraße 3, 16727 Oberkrämer, OT Bötzow Kontakt: 03304/50 19 47, www.oberkraemer.de

Kameradschaft sei wichtig, sagt Wehrführer Daniel Hempel. „Sollte die nicht mehr vorhanden sein, dann macht das auch keinen Spaß.“ Einmal im Jahr findet der Tag der offenen Tür gemeinsam mit dem Familienfest statt – wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht. Zum Dorffest in Bötzow beteiligt sich die Feuerwehr, in dem beim Aufbau und beim Getränkeverkauf mitgeholfen wird. Zudem gibt es statt des Osterfeuers das Walpurgisnacht-Fest.

Die Ausstattung der Bötzower Wehr sei sehr gut. „Wir können uns im Großen und Ganzen nicht beschweren“, so Daniel Hempel. Erst 2019 haben die Bötzower ein neues Löschfahrzeug bekommen. „Aber es ist wichtig, dass wir am Ball bleiben.

Von Robert Tiesler