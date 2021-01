Feuerwehr Kappe: 14 Einsatzkräfte sorgen für Brandschutz im Ort

Kappe

Für die Sicherheit der 135 Kapper Einwohner sorgen derzeit 14 aktive Kameraden der Ortsfeuerwehr. „Außer der Feuerwehr gibt es im Ort nur den Heimatverein, für den sich aber viele noch zu jung fühlen“, erklärt Ortswehrführer Lutz Halle die Bedeutung der Feuerwehr für den Ort.

Steckbrief Gründungsdatum:1934 Wehrführung: Lutz Halle Mitgliederzahl:23, davon 7 in der Jugendfeuerwehr Fahrzeuge:TSF-W Einsätze 2019:8 Anschrift:Kapper Dorfstraße 54, 16792 Zehdenick, OT Kappe Kontakt:03307/3 02 99 52, www.zehdenick.de

Die Zusammenarbeit der beiden gesellschaftlichen Stützten klappt dafür hervorragend: „Der Heimatverein Schorfheide und die Ortsfeuerwehr Kappe richten in jedem Jahr gemeinsam das Dorffest aus“, berichtet er weiter. In diesem Jahr trotzte man gemeinsam sogar der Coronapandemie: „Wir waren der einzige Ort in Zehdenick, der mit Hilfe eines Hygienekonzeptes eine solche Veranstaltung durchführen konnte“, so der Ortswehrführer.

Einsätze haben die Kapper 2020 nicht auf der Uhr, trotzdem halten sie sich für den Ernstfall in regelmäßigen Aus- und Weiterbildungen fit. Mit ihrer Ausstattung zeigen sich die Einsatzkräfte durchaus zufrieden. „Wir können mit dem was wir haben sehr gut leben“, sagt Lutz Halle.

Von Stefanie Fechner