Feuerwehr Kurtschlag: Training für den Ernstfall im Mittelpunkt

Kurtschlag

Der Zusammenhalt und die Kameradschaft – diese Punkte machen die Ortsfeuerwehr Kurtschlag laut Ortswehrführer Carsten Pittack aus. „Ansonsten sind wir eine ganz normale Feuerwehr, so wie die anderen auch“, gibt er sich bescheiden.

Steckbrief Gründungsdatum:1932 Wehrführung: Carsten Pittack, Marco Draschanowski Mitgliederzahl:44 Fahrzeuge:TSF-W, Schlauchanhänger Einsätze 2019:11 Anschrift:Kurtschlager Dorfstraße 5a, 16792 Zehdenick, OT Kurtschlag Kontakt:039883/4 81 01, www.kurtschlag.de

Fast drei Monate lang stand das Feuerwehrleben auch in Kurtschlag 2020 auf Grund der Corona-Pandemie still. Auch Einsätze waren Mangelware: „Es ist natürlich gut, wenn niemandem etwas passiert“, befindet der Ortswehrführer. Gerade den neuen oder jüngeren Kameraden fehle dadurch aber natürlich die Erfahrung in der Praxis.

Damit aber im Ernstfall weiterhin jeder Handgriff sitzt, treffen sich die Kurtschlager wieder regelmäßig zur Ausbildung am Gerätehaus. Schwierig sei die Zeit der Einschränkungen auch für die Jugendfeuerwehr gewesen. „Da muss man natürlich schon aufpassen, dass auch alle bei der Stange bleiben“, sagt Carsten Pittack. In Kurtschlag konnten sogar Neuzugänge verzeichnet werden.

Von Stefanie Fechner