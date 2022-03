Feuerwehr Zehdenick im Einsatz: Haushaltsgerät löst Wohnungsbrand aus

Zehdenick

Gegen 16.30 Uhr löste am Dienstagnachmittag (8. März) der Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zehdenicker Marianne-Grunthal-Straße aus. „Da auch Rauch wahrzunehmen war informierten Anwohner die Feuerwehr“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Auch Polizei und Rettungsdienst rückten aus. Das Haus wurde evakuiert, 13 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

„Kameraden der Feuerwehr löschten das entstandene Feuer in der Wohnung.“ Nach bisherigen Erkenntnissen war offenbar ein Haushaltsgerät aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Wohnung des 17-jährigen Mieters ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline