Die Fotografie-Ausstellung: „Impressionen – Unterwegs in Brandenburg und Berlin“ von Künstlerin Kerstin Wüstenhöfer wird nunmehr auch ganz offiziell eröffnet. Die Vernissage in der Galerie Kugelmühle im Ziegeleipark Mildenberg findet am Freitag, 30. Juli, um 16 Uhr statt.