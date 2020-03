Frauenwoche: Ordentlich was los im „Zehdenicker Bienenstock“

Zehdenick

Anlässlich der unmittelbar bevorstehenden 30. Brandenburger Frauenwoche wird es selbstverständlich auch im Mehrgenerationenhaus „Zehdenicker Bienenstock“, das unter der Leitung von Madlen Kaliebe steht, zahlreiche Veranstaltungen geben. Den Auftakt macht am Montag, 9. März, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr ein Frauenfrühstück. Gesprächsthema dabei wird das Leben und Arbeiten von Frauen in der heutigen Zeit sein und welche Anforderungen und Erwartungen die Gesellschaft an die Frauen stellt. Die Teilnahme am Frauenfrühstück ist kostenfrei.

Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen

Am Dienstag, 10. März, steht ein Auffrischungskurs „Erste Hilfe“ auf dem Programm. „Selbst ist die Frau“ heißt es von 15 bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Selbstverteidigung mit André Gorzelany

Sportlich wird es am Donnerstag, 12. März. Von 15 bis 18 Uhr verrät Zehdenicks Kampfsportler André Gorzelany Tipps und Tricks in Sachen Selbstverteidigung. Es geht darum, wie sich Frauen im Notfall wehren können, wenn ihnen jemand zu nahe kommt. Auch für dieses Veranstaltungsangebot ist kein finanzieller Obolus zu entrichten.

Musikalische Frauentagsfeier

Am Freitag, 13. März, von 15 bis 20 Uhr steigt dann eine große Frauentagsfeier mit DJ Locke vom n DJ-for-you-Team.Im Eintrittspreis von sieben Euro sind ein Begrüßungssekt und eine kleine Überraschung enthalten.

Kinderbetreuung angeboten

Für alle Angebote zur Brandenburger Frauenwoche im Mehrgenerationenhaus „Zehdenicker Bienenstock“, Amtswallstraße 14a, sind Voranmeldungen erforderlich. Diese sind telefonisch unter der Nummer 03307/42 02 74 oder per Mail an mgh-zehdenick@alv-brandenburg.de möglich. Wie die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Madlen Kaliebe, informiert, wird für die Frauentagsfeier am 13. März von 15 bis 20 Uhr erstmalig eine Kinderbetreuung angeboten, damit auch alleinerziehende Frauen die Möglichkeit haben, daran teilnehmen zu können.

Von Bert Wittke