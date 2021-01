Freiwillige Feuerwehr Marienthal: Einsatzkräfte sehen sich nur im Alarmfall

Marienthal

Das Einfahrtstor des Gerätehauses und das Emblem auf der Vorderseite – ein Feuerwehrhelm und zwei Äxte – sind schon etwas verblasst. Doch ist dies irgendwie ein wenig symbolisch, können doch die Feuerwehrleute aus Marienthal auf eine lange Tradition zurückblicken. Gegründet wurde die Feuerwehr schon 1930, bis heute ist sie fester Bestandteil des Ortes. „Die Leute machen es gerne, sie wollen für ihren Ort da sein und helfen“, begründet Löschgruppenführer Tobi Frömmrich das Engagement der Einsatzkräfte. Auf 14 Kameraden kann der 47-Jährige zurückgreifen, einige von ihnen sind schon von Kindesbeinen an mit der Feuerwehr verbandelt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Nachwuchskräfte zur Truppmanprüfung angemeldet werden konnten.

Jugendfeuerwehr auf einen Kameraden geschrumpft

„Diese stehen nun für den aktiven Einsatzdienst zur Verfügung“, freut sich der Löschgruppenführer. In der Folge bedeutet es aber auch, dass die Jugendfeuerwehr auf einen einzigen Kameraden geschrumpft ist, so dass Tobi Frömmrich und seine Mitstreiter immer auf der Suche nach interessierten Jugendlichen und Kindern sind. Wenn es die Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zulassen, soll noch in diesem Jahr ein Tag der offenen Tür stattfinden. „Dann können sich die Kinder, aber auch die Eltern ein Bild von der Arbeit der Jugendfeuerwehr machen“, erklärt er den Hintergrund. Dann könne vielleicht auch die Kindergruppe der Feuerwehr wieder aufleben, hofft Frömmrich.

Wenn alles klappt soll das Gerätehaus der Marienthaler bald einen neuen Anstrich bekommen. Quelle: Uwe Halling

Derzeit macht die Coronapandemie den Einsatzkräften aber einen dicken Strich durch sämtliche Ausbildungen oder gemeinsame Aktivitäten – die Kameraden dürfen sich nur zusammenfinden, wenn ein Alarm sie ruft. So soll das Risiko einer Corona-Infektion und dem damit im schlimmsten Falle verbundenen Ausfall einer ganzen Ortsfeuerwehr entgegen gewirkt werden. Dann rücken die Männer und Frauen mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, kurz TSF-W, aus. 2020 war das sechs Mal der Fall, im laufenden Jahr mussten die Brandschützer zum Glück noch gar nicht tätig werden. „Vorwiegend bekommen wir es bei unseren Einsätzen mit technischen Hilfeleistungen zu tun, die Brandbekämpfung ist selten geworden und erstreckt sich dann zumeist auf Wald- und Flächenbrände“, berichtet Tobi Frömmrich, der die Löschgruppe seit 2007 leitet.

Neue Schutzbekleidung für die Einsatzkräfte

Auch wenn der Kontakt unter den Kameraden derzeit durch die Pandemie begrenzt ist, so sieht man sich doch mal regelmäßig auf der Straße beim Spazierengehen, verrät der 47-Jährige. Andere wiederum seien Nachbarn, die Jüngeren stehen über soziale Netzwerke in Kontakt. Der Zutritt zum Gerätehaus ist derzeit nur stark begrenzt möglich. „Tätigkeiten, die der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dienen, dürfen weiterhin durchgeführt werden“, erklärt er. Dabei muss allerdings die Zahl der anwesenden Kameraden auf das Nötigste begrenzt werden.

Grund zur Freude gab es für die Feuerwehrleute jetzt trotzdem: „Unsere neue Einsatzkleidung ist eingetroffen, so dass jeder Kamerad in Kürze seine neue Schutzausrüstung erhält“, berichtet Frömmrich. Die alte Bekleidung habe in den letzten Jahren auch zahlreiche Einsätze gesehen. Wenn alles klappt, bekommt das Gerätehaus in naher Zukunft auch einen neuen Anstrich. „Die Farbe ist schon ziemlich verblasst“, schmunzelt er. „In den Haushalt wurde es schon mit aufgenommen. Ansonsten bestehe natürlich bei allen ein großer Wunsch nach Normalität – dann kann vielleicht auch das 90-jährige Jubiläum gefeiert werden, welches 2020 ausfallen musste.

