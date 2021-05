Frohe Kunde aus dem Ziegeleipark Mildenberg: Wir machen auf!

Mildenberg

Der Ziegeleipark Mildenberg öffnet Sonntag, 9. Mai, seine Tore. Dann sind Fahrten mit der Ziegeleibahn, das Besichtigen der Ausstellungen, spannende Führungen, das Toben auf dem Spielplatz und vieles mehr endlich wieder möglich. Der Leiter des Ziegeleiparks, Roy Lepschies, und sein Team freuen sich sehr auf den ersten Saisontag des Jahres. Am Muttertag um 10 Uhr öffnet der Ziegeleipark zum ersten Mal in diesem Jahr für seine Besucher.

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist Pflicht

Regulär wird das Abenteuerland an der Havel danach täglich von 10 bis 18 Uhr für Groß und Klein erlebbar sein. Natürlich gilt auf dem gesamten Gelände die Einhaltung der mittlerweile bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Dazu gehören Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss auf dem gesamten Gelände eingehalten werden. Den Besuchern stehen an ausgewählten Orten Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände zur Verfügung. In allen geschlossenen Räumen, auf der Ziegeleibahn und überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, herrscht eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht. Vor Ort an der Kasse müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Von Bert Wittke