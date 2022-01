Fürstenberger täuscht Handyverkäufe vor – er gesteht vor dem Schöffengericht

Zehdenick

Wegen schweren Betruges in 18 Fällen musste sich am Montag Daniel B. vor dem Schöffengericht in Zehdenick verantworten.

Der Angeklagte legte ein volles Geständnis ab und versprach, so etwas nie wieder zutun. Er habe in der Zeit mit Caroline S. und deren zwei Kindern zusammengelebt und als Landwirtschaftshelfer nicht viel verdient.

Das Geld reichte nicht und so sei er auf diese Betrugsidee gekommen. „Ich will mit dem kriminellen Scheiß nichts mehr zutun haben. Ich will ja nicht in den Knast kommen“, bat der 38-Jährige um eine milde Bestrafung. Heute bereue er das alles zutiefst.

Geschäftsmodell war leicht durchschaubar

Der Fürstenberger hatte in der Zeit zwischen März 2018 und Juli 2019 rund 5600 Euro mit Scheinverkäufen von Handys ergaunert - „Vorspiegelung falscher Tatsachen“, hieß es in der Anklageschrift.

Das Geschäftsmodell war simpel und wie der Angeklagte nun vor Gericht selbst einsah, leicht durchschaubar. Er bot über das Internet – Kleinanzeigen hochwertige Smart und I-Phons zu verführerischen Dumpingpreisen zwischen 200 und 400 Euro an. Bis hier hin ist das nicht strafbar, aber Daniel B. hatte keine Handys und auch nie die Absicht, welche ehrlich zu verkaufen. Der gelernte Tischler rechnete über Vorkasse ab.

Die geprellten Schnäppchenjäger warteten vergeblich auf ihre Ware und wandten sich schließlich nach erfolglosen Kontaktaufnahmen mit dem Anbieter ernüchtert an die Polizei.

Gegen Caroline S. wird zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt

Über die verwendeten Kontonummern stießen die Ermittler der Kriminalpolizei auf den Angeklagten und dessen damalige Lebenspartnerin Caroline S.. Gegen die Frau wird demnächst ebenfalls in einem gesonderten Verfahren verhandelt. Daniel B. hat sich inzwischen getrennt von ihr und habe keinen Kontakt mehr zu der Frau, versicherte er dem Richter.

Das reumütiges Geständnis wurde dem Angeklagten hoch angerechnet. Eine umfangreiche Beweisaufnahme vor dem Richter und den Schöffen entfiel dadurch. Viele Zeugen hätten zu dem fall gehört und geladen werden müssen. Es waren ursprünglich deshalb zwei weitere Verhandlungstage angesetzt worden, die nun eingespart wurden.

Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt

Positiv sahen die Richter und der Staatsanwalt auch, dass Daniel B. bisher nicht vorbestraft sei und einen festen Job und Wohnsitz habe. So einigten sich die Verfahrensbeteiligten in einem abschließenden Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen, auf eine Bewährungsstrafe, trotz der „hohen kriminellen Energie“, wie der Vorsitzende die Handlungsweise des Angeklagten beschrieb.

Das Urteil lautete schließlich: Ein Jahr und neun Monate Freiheitsstrafe, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Dem Verurteilten wird ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt und er hat das ergaunerte Geld an die Käufer zurückzuzahlen. Dazu kommen die Gerichtskosten.

Von Helmut Schneider