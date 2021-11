Die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“ hat die für den 18. November angekündigte Informationsveranstaltung in Zehdenick abgesagt. Die aktuelle Entwicklung im Aufsuchungsverfahren, so heißt es, rechtfertige Restrisiko einer solchen Veranstaltung unter Coronabedingungen in keiner Weise.