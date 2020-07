Gemeinsam die Ruhe genießen: Nachtangeln in Mildenberg

Mildenberg

Angler genießen im Allgemeinen die Ruhe und Abgeschiedenheit. Stundenlang verweilen die Petrijünger dann an den hiesigen Gewässern und lassen den mitunter stressigen Alltag an sich abprallen. Demnach merkte man den Mitgliedern des Mildenberger Angelvereines schon ein wenig an, dass so ein Pressebesuch beim jährlich veranstalteten Nachtangeln des DAV OV Mildenberg etwas Ungewohntes ist. Allerdings schmolz das Eis ziemlich schnell und man gewährte sehr gerne einen Einblick in die Welt des Angels.

Bestens ausgestattet erschienen die Mitglieder des Mildenberger Angelvereines zum alljährlichen Nachtangeln. Quelle: Uwe Halling

„Vor Corona haben wir uns oft im Jahr getroffen. Ob zum Fischbesatz, oder zur Gewässerpflege oder wie jetzt beim Nachtangeln, um einfach nur die Gemeinschaft zu stärken“, berichtet Karsten Neumann, Vereinsvorsitzender des Mildenberger Angelvereines. Doch die Corona-Pandemie sorgte auch bei den Angelfreunden für gravierende Einschränkungen. „Wir mussten alle unsere geplanten Veranstaltungen absagen, auch in der normalen Vereinsarbeit waren die Auswirkungen zu spüren“, berichtet der 56-jährige Karsten Neumann, der seit knapp zehn Jahren im Mildenberger Vorstand aktiv ist. 65 Mitglieder umfasst der DAV OV Mildenberg aktuell, das Vereinsleben und die dementsprechende Anzahl an Vereinsmitgliedern sei laut dem Vereinsvorsitzenden stabil über die Jahre hinweg.“Wobei der Altersdurchschnitt recht hoch ist, da fehlt etwas der Nachwuchs“, so Neumann . Dabei hat das Angeln eine lange Tradition in Mildenberg.

Traumhaft schön: Der Döbert-Stich in Mildenberg. Quelle: Uwe Halling

Bereits zu DDR-Zeiten gab es einen eingetragenen Angelverein in Mildenberg. „Den Verein gibt es seit knapp 60 Jahren. Zu DDR-Zeiten waren wir noch deutlich mehr Mitglieder und es gab auch deutlich mehr Fische damals in den Gewässern“, erinnert sich Kurt Köhnemann, mit 79 Jahren einer der Veteranen der Mildenberger Angelszene. Sechs Stiche befinden sich in unmittelbarer Umgebung des Zehdenicker Ortsteiles, für Angelfreunde ein wahres Eldorado. „Im Radtke-Stich habe ich mal einen 90 Zentimeter langen und 14 Kilogramm schweren Karpfen gefangen“, erinnert sich der 79-jährige Kurt Köhnemann an seinen größten Fang. Neben Karpfen sind auch Schleie und Hechte in den Mildenberger Stichen zu finden.

Schwarzangeln ärgert den Mildenberger Vereinschef

Um auch in Zukunft weiterhin die Schönheit der Natur genießen zu können, wünscht sich Karsten Neumann mehr Rücksicht im Allgemeinen. „Manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sieht, wie einige Stellen aussehen. Müll und Unrat häufen sich leider“, so Neumann verärgert. Auch Schwarzangler sind dem Mildenberger Vereinsvorsitzenden ein Dorn im Auge. „Es gibt leider immer wieder einige schwarze Schafe, dies ärgert uns schon sehr.“ Aber auch davon lassen sich die Mildenberger die gute Laune nicht verderben und genossen das Nachtangeln, in der Idylle der reinen Naturlandschaft.

Von Knut Hagedorn