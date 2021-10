Gespenstische Stimmung in Zehdenick

Zehdenick

Nun ist es wieder soweit: Am Sonnabend, 30. Oktober wird bereits zum dritten Mal in Folge auf das Gelände von FEWO an der Havel (Ferienwohnungen an der Havel) in die Zehdenicker Schleusenstraße 29 gebeten. Dort steigt ab 15 Uhr eine große Halloween-Party, bei der es gruselig und gespenstisch werden wird. „Wir haben uns bemüht, wieder eine Vielzahl abwechslungsreicher und unterhaltsamer Programmpunkt zu organisieren“, versichert Steffen Woidtke vom Veranstalter. Dazu gehören unter anderem ein Gruselkabinett, Geisteranimation, Ponyreiten, Schminken und eine Hüpfburg für Kinder sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen. Für das Gruselkabinett werden ab einem Alter von sechs Jahren coronabedingt ein Schultestnachweis sowie eine Maske benötigt.

Die Schleusenstraße 29 wird am Sonnabend ganz in der Hand von Geistern, Hexen und Vampiren sein. Quelle: privat

Besucherinnen und Besucher können sich am Lagerfeuer wärmen, miteinander ins Gespräch kommen und je nach Lust und Laune gerne das Tanzbein schwingen. Auch an das leibliche Wohl der Gäste wurde gedacht. Es gibt Leckeres vom Grill, Fassbier, Apfelglühwein, Marshmallows, Zuckerwatte und Crêpes. „Die Aufbauarbeiten für die Halloween-Party nehmen uns jetzt seit sieben Tagen voll in Anspruch“, sagte Steffen Woidtke am Donnerstag. Aber er nehme diese Strapazen gerne auf sich, weil er glücklich sei, dass sich dieses Fest in Zehdenick so wunderbar etabliert hat. „Ich freue mich ganz besonders auch für die Kinder“, sagte er. Für sie gebe es auf dem Gelände eine Menge Angebote. Aber auch die großen Besucher hätten die Gelegenheit, mal wieder im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung aus dem Alltagstrott herauszukommen. „Für die Zukunft habe ich noch ein ganze Menge Ideen, was man bei uns auf dem Gelände an der Schleusenstraße so alles veranstalten kann“, blickt Steffen Woidtke voraus. Hoffentlich dann ohne jegliche Corona-Beschränkung.

Von Bert Wittke