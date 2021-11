Zehdenick

Seit drei Jahren setzen sich besorgte Bürger gegen die Pläne des niederländischen Unternehmens Jasper Resources zur Wehr, in einer ländlichen und von Tourismus geprägten Region im Raum Templin-Gransee-Zehdenick nach minderwertigem Erdgas suchen zu wollen. Trotz vielfacher Proteste von Einwohnern , ansässigen Unternehmen und Kommunen waren vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) in Cottbus alle bisherigen Anträge auf Zulassung und Verlängerung einer Aufsuchungserlaubnis im Raum Zehdenick genehmigt worden.

Um über den aktuellen Stand im Genehmigungsverfahren, mögliche Auswirkungen einer Probebohrung und den äußerst geringen Einfluss Zehdenicker Gases auf die Energiesicherheit und den Gaspreis zu informieren und zu diskutieren, hat die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“ für den 18. November zu einer Informationsveranstaltung gebeten.

Umweltverträglichkeit muss zwingend geprüft werden

Nun bahnt sich jedoch eine überraschende Wende an. Die Bürgerinitiative hat am Mittwoch Post vom LBGR bekommen. Darin heißt es, dass der am 28. September von Jasper Resources eingereichte Hauptbetriebsplan vom LBGR auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft wurde. Das LBGR sei zu dem Ergebnis gekommen, dass für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Damit müsse die Jasper Resources GmbH einen obligatorischen Rahmenbetriebsplan einreichen, damit ein Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden kann. Erst im Anschluss könne ein Hauptbetriebsplan zugelassen werden. Damit, so das LBGR, seien die Voraussetzungen für eine weitere Aufrechterhaltung der Aufsuchungserlaubnis „Zehdenick-Nord“ nicht gegeben. Die Erlaubnis ist damit zum 9. November dieses Jahres erloschen.

Die BI wird nun zeitnah zusammenkommen, um zu beraten, ob die Info-Veranstaltung am 18. November dennoch stattfinden wird oder entfällt.

Von Bert Wittke