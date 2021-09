Häusliche Gewalt in Zehdenick: Polizei nimmt 42-Jährigen in Gewahrsam

Zehdenick

Am Sonntagabend (26. September) gegen 20.25 Uhr kam es in einer Wohnung in der Marianne-Grunthal-Straße zwischen einem zusammenlebenden Paar zu einer Körperverletzung, bei dem der alkoholisierte 42-jährige Mann seine 49-jährige Lebensgefährtin nach einem vorausgegangenen Streitgespräch schubste und würgte.

Polizei verweist Mann aus der Wohnung

Da es bereits in der Vergangenheit zu ähnliche Sachverhalten kam, wurde der Mann durch Polizeibeamte der Wohnung verwiesen. Er gab an, dann in einem Auto zu nächtigen. Kurze Zeit später randalierte er in diesem, in dem er die Frontscheibe beschädigte. Das Auto ist Eigentum seiner Lebenspartnerin.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde dann der 42-Jährige durch die Polizei in Gewahrsam genommen und Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung an einem Kfz aufgenommen.

Von MAZonline