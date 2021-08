Havelland-Grundschule Zehdenick: Sport- und Bewegungsangebote verbessert

Der erster Bauabschnitt des neuen Schulhofs der Havelland-Grundschule in Zehdenick ist seit dem 10. August für die Schülerinnen und Schüler nutzbar. Mit dem 2. Bauabschnitt wurde bereits begonnen.

Die Havelland-Grundschule in in der Marianne-Grunthal-Straße in Zehdenick.. Quelle: Uwe Halling