Heilen, trainieren, vorbeugen in Zehdenick

Zehdenick

Abi gemacht – und dann schnell weg aus Zehdenick. Dahin, wo was los ist. Ab nach Berlin zum Beispiel und die Lehre zum Steuerfachangestellten angetreten. Die hat Lukas Dembowski dann auch beendet – aber arbeiten in dem Beruf, dass wollte der heute 29-jährige nicht. „Nur im Büro, dass war dann doch nicht so mein Ding“, blickt der junge Mann zurück.

Also ging es für das Kind einer Unternehmerfamilie zurück in die Heimat nach Zehdenick. Dem Sport war er bereits von klein auf verbunden. Kicken in Zehdenick, ein längerer Ausflug ins Boxen, wo er es bis zum Brandenburger Landesmeister brachte. Sport sei sein Ding, sagt er schmunzelnd. Und da lag es nahe, ins familieneigene Fitnessstudio einzusteigen und parallel eine weitere Ausbildung anzugehen: die zum Physiotherapeuten.

Übernahme zum 1. Januar 2022

Seit Januar führt er das „Fit und Fun“ in Zehdenick nun gemeinsam mit Cousin Julius Tege. Bereits vorher haben die zwei im November vergangenen Jahres begonnen, die Geräte umzustellen und gut 30 Quadratmeter Fläche frei zu machen. Es folgten die Montage von Ständerwerk und Trockenbauwänden samt dickem Schallschutz, hinter denen nun zwei Behandlungsräume des Physiotherapeuten – die Ausbildung hat Lukas Dembowski ebenfalls 2021 abgeschlossen – entstanden sind.

In der Physiotherapie wird auch Elektrotherapie angewandt, so wie hier bei Sandra Schmidt. Quelle: Uwe Halling

Lymphdrainage, Elektrotherapie und Krankengymnastik können hier nun absolviert werden. „Momentan bin ich dabei, mich in Manueller Therapie weiterzubilden“, sagt Dembowski. Klar ist für ihn, dass das Fitnessstudio und die Physiotherapie nicht getrennt, sondern ganzheitlich und zusammen zu sehen sind. So gehören beispielsweise die Ernährungsberatung und Rehasport seit einigen Jahren zum Angebot. Für den Rehasport ist Julius Tege ausgebildeter Trainer. Dieser Bereich soll als nächstes weiter ausgebaut werden – die Nachfrage dafür sei vorhanden, sind sich die beiden sicher. Patienten, die in der neu eröffneten Physiotherapie behandelt werden, können für die Dauer der Therapie das Studio komplett mitnutzen. Natürlich wäre es schön, wenn sich so das eine oder andere neue Mitglied gewinnen ließe. „Aber auch wenn sie danach draußen laufen gehen, einfach weil sie merken, dass es gut tut, sind wir zufrieden“, so Julius Tege. Wer aufgrund von beispielsweise rheumatischen Beschwerden oder Problemen mit dem Rücken nicht mehr ganz so mobil ist, findet in den etwas ruhigeren Kursen die Möglichkeit, Sport zu treiben. Chi Gong oder Präventionssport gehören bereits zum Programm, ab 1. März wird auch Yoga im Angebot sein, später im Frühjahr dann gibt es die nächste Erweiterung. Dann können frischgebackene Mütter mit ihren Babys ein auf sie abgestimmtes Trainingsprogramm in der Gruppe absolvieren.

Bereits einiges erreicht

Auch wenn die beiden stolz sind auf das, was sie schon erreicht haben und sich freuen, was in den kommenden Wochen und Monaten noch kommt, gibt es doch einen Wermutstropfen. Selbst trainieren, dafür fehlt momentan oftmals die Zeit. „Vielleicht noch einmal die Woche“, seufzt Lukas Dembowski, der früher fast täglich trainiert hat. Und vor allem auch gerne öfter kicken würde, wenn auch nicht mehr im Trikot der Zehdenicker, sondern mittlerweile bei den Fußballern in Altlüdersdorf. Aber gerade das Einrichten der beiden neuen Behandlungsräume für die Physiotherapie habe sich von November 2021 bis in den Januar 2022 gezogen und doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Die frisch gestrichenen Wände des geräumigen Kursraums waren ebenfalls nicht in ein paar Stunden geschaffen. Dafür ging ein Wochenende drauf – „inklusive Nachtschicht“, wie Tege lachen einwirft. Klar ist für die beiden jungen Unternehmer aber auch: Es lohnt sich.

Von Björn Bethe