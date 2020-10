Hilfe bei der Suche nach Nachwuchs für Zehdenicker Unternehmen ist Herzenssache

Zehdenick

Nach der Premiere im November 2019 wird es in diesem Jahr die zweite Ausbildungsoffensive Zehdenick geben. Darauf haben sich die beiden Kooperationspartner – die Exin-Oberschule und die Stadtverwaltung/Wirtschaftsförderung – verständigt und am Donnerstag über das Konzept der diesjährigen Veranstaltung, die für den 17. November geplant ist, informiert.

Es besteht erhöhter Kommunikationsbedarf

Trotz beziehungsweise gerade wegen der Corona-Pandemie wollen die Organisatoren es möglich machen, dass Schüler und deren Eltern mit Unternehmern, die Ausbildungsplätze anbieten, persönlich zusammentreffen können. Da in den letzten Monaten viele Veranstaltungen zur Berufsorientierung coronabedingt ausfallen mussten, besteht ein erhöhter Kommunikationsbedarf auf beiden Seiten. Sowohl die Wirtschaftsförderin der Stadt, Uta Kupsch, als auch der Leiter der Exin-Oberschule, Karl-Heinz Jünger, betonten, dass ihnen die Unterstützung der einheimischen Wirtschaft bei der Nachwuchsgewinnung eine Herzensangelegenheit ist. Ziel müsse es zudem sein, möglichst viele Jugendliche nach der Schule in der Region – also in der Kernstadt und deren Ortsteilen – zu halten. Daher seien es ausschließlich Zehdenicker Unternehmen, die angesprochen wurden. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Schülerinnen und Schüler die Unternehmen im Falle der Vereinbarung eines Praktikums erreichen können. Wenn Schüler und Unternehmen vorher ausreichend Möglichkeiten hatten, sich kennenzulernen, so heißt es, könnten Ausbildungsabbrüche wirksam verhindert werden, denn beide Seiten wüssten dann genau, worauf sie sich einlassen.

Treffpunkt Turnhalle des Oberstufenzentrums

Für die zweite Ausbildungsoffensive am 17. November soll die Sporthalle des Oberstufenzentrums genutzt werden, um die notwendigen Abstandsregeln einhalten zu können. Von 12.30 bis 14 Uhr ist die Klassenstufe 9, von 14 bis 15.30 Uhr sind die Klassenstufen 10 und 12 ( Oberstufenzentrum) an der Reihe. Eine Teilnahme der Eltern ist ausdrücklich erwünscht. Jeder Schüler sollte sich vorab für zwei Unternehmen anmelden und danach die Chance haben, weitere Stände aufzusuchen.

Am 1. Dezember sollen die Schüler dann ab 13.30 Uhr die Möglichkeit erhalten, Betriebe aufzusuchen und mit den Verantwortlichen dort ins Gespräch zu kommen. Daraus sollen nach Möglichkeit Praktika als Vorbereitung auf eine erfolgreiche Ausbildung entstehen.

Die Wirtschaftsförderung wird sich bemühen, weitere Unternehmen für eine Teilnahme an der Ausbildungsoffensive zu gewinnen. Zu den Neulingen dieses Jahr gehören die beiden Agrar GmbHs aus Bergsdorf und Wesendorf, Augenoptik Klöter, die Gewo, die Barmer und Elgora.

Unternehmen, die bislang zugesagt haben

Mit Stand vom 1. Oktober haben bislang folgende Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt: A-Z Oberflächenveredelung GmbH & Co. KG, Agrar GmbH Bergsdorf, Agrar GmbH Wesendorf, Augenoptik Klöter, Autohaus Gottschalk e. K., Barmer Zehdenick, Baugeschäft Henschel GmbH, Bäckerei Jahn, Diehl Advanced Mobility GmbH, Egon Manzel Fuhrbetrieb, Elgora e.G. NL Zehdenick, Elektro Frank GmbH, Oberstufenzentrum Zehdenick, GEWO GmbH, Liemer Metallbau, Metall und Zaunbau Draschanowski, Stadtverwaltung Zehdenick, Stadtwerke Zehdenick GmbH, Steuerberaterin Verena Nowotnick, Trippen A. Spieth, M. Oehler GmbH, ZTV GmbH.

Von Bert Wittke