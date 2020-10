Hochgiftiger Rauch steigt empor: Gebäudebrand in Zehdenick

Zehdenick

Alarm für die Feuerwehr Zehdenick am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr: sie wurden zu einem brennenden Baum alarmiert. Doch als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, standen sie plötzlich vor einem zweieinhalb-geschossigem Haus, welches auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern brannte. Sofort wollten die Einsatzkräfte mit dem Löschen beginnen, doch dies gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Zur Galerie Das Haus mit einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern stand am Dienstagabend in Vollbrand. Für die Einsatzkräfte besonders gefährlich waren die auf dem Dach verbauten Asbestplatten.

Einsatzstelle mit Asbest belastet

„Wir haben hier einen sehr engen Aufstellort und kommen von der Rückseite nicht an das Feuer heran“, berichtet Einsatzleiter Daniel Perrot. Mühsam gelingt es den Einsatzkräften trotzdem, sich zur Rückseite vorzukämpfen und dort die ersten Löschmaßnahmen einzuleiten. Doch dabei müssen sie mehr und mehr aufpassen, denn das Haus trägt eine giftige Last mit sich. Auf dem Dach sind Asbestplatten installiert, die aufgrund der Hitze nach und nach explodieren. „Keine feine Sache“, stellt Perrot fest. „Wir haben eine große Kontamination der Einsatzkleidung und eine regelrechte Materialschlacht“, so der Einsatzleiter weiter. „Wir müssen neue Schutzkleidung organisieren, so dass wir heil nach Hause kommen.“ Asbest sei extrem schädlich für die Lunge und verantwortlich für schwere Haut- und Atemwegserkrankungen.

Die Feuerwehr löschte unter äußerst schwierigen Bedingungen. Quelle: Julian Stähle

Wegen der Gefahr durch die Asbestplatten und die enorme Rauchentwicklung fuhr die Polizei während des Einsatzes durch die Straßen, um die Anwohner zu warnen und sie aufzufordern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die App „KatWarn“ wurde aus diesem Grund ausgelöst. Doch nicht nur das Material des Hauses bereitete den Einsatzkräften Probleme, sondern auch die Art wie es verbaut wurde: die Dachkonstruktion bestand aus drei Zwischendecken sowie einer dicken Dämmung, wo das Feuer hineinkriechen konnte. Drohnenbilder aus der Luft zeigen, dass sich der Brand dadurch über das gesamte Dach ausbreiten konnte –ein effektives Löschen war auf Grund der Gegebenheiten nahezu unmöglich. Da das Gebäude unbewohnt war, entschied sich die Feuerwehr dazu, das Dach kontrolliert abbrennen und einstürzen zu lassen. Erst dann sei es möglich, das Haus zu fluten und damit auch Glutnester zu löschen.

Die Einsatzkräfte schützten sich mit Atemschutzgeräten. Quelle: Julian Stähle

Da der Einsatz bis weit in den Mittwochvormittag andauern wird, wurden die Einsatzkräfte nach und ausgetauscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache oder zur Höhe des Sachschadens ist bisher nichts bekannt. Carola Haase von der Polizeiinspektion Oberhavel bestätigte auf MAZ-Nachfrage, dass sich derzeit Spurensicherung und Kriminalpolizei vor Ort befinden.

Von MAZonline