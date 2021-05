Mildenberg

In Mildenberg gab es dieser Tage einen lauten Jubelschrei. „Wir dürfen ab Samstag öffnen. Eingeschränkt zwar, aber es geht wieder los.“ Claudia Langer platzt vor Freude, denn aufgrund der Corona-Widrigkeiten war damit kaum zu rechnen. „Wir fragten beim Amtsarzt nach, um auszuloten, was ab 1. Mai – an dem Tag wollten wir ursprünglich öffnen – möglich ist. Wir bekamen von ihm grünes Licht“, sagt die Inhaberin des Freihafens. Auch mit der Stadt Zehdenick ist das Vorhaben abgesprochen. Auf gut Deutsch heißt das: Alle 28 Kanus können aufs Wasser gelassen werden. Auch ein Mini-Imbissangebot wird es geben, allerdings nur „to go“.

Alles geht kontaktlos über die Bühne

„Der Kanuverleih kann starten“, sagt Hafenmeister Jürgen Flemming, der seit dem Sommer vergangenen Jahres in Mildenberg tätig ist. Gebucht werden die Kajaks und Kanadier beziehungsweise SUPs online auf der Internetseite des Freihafens (www.freihafen-mildenberg.de). „Einerseits weiß ich dadurch, dass Gäste kommen, andererseits geht alles kontaktlos über die Bühne“, so der Hafenmeister. In ein Boot mit mehreren Sitzen dürfen nur Familienmitglieder einsteigen. Paddler aus verschiedenen Haushalten müssen auch in verschiedenen Booten Platz nehmen. Gefahren werden kann von 10 bis 14 Uhr, von 14 bis 18 Uhr oder von 10 bis 18 Uhr. Es zieht wieder Leben ein in das Gelände am Welsengraben.

Der Freihafen ist wunderschön in die Natur eingebettet. Quelle: Stefan Blumberg

Claudia Langer führt den Freihafen seit einem Jahr (zuvor hatte er zehn Jahre unter dem Namen Wallapoint firmiert). Trotz der Corona-Einschränkungen möchte sie diese zwölf Monate nicht missen. „Ich war mir damals nicht ganz sicher, ob sich die Stammgäste aus der Region bei uns weiterhin zu Hause fühlen würden, denn wir wollten einige Veränderungen herbeiführen“, so die Inhaberin. Das betraf insbesondere die Gastronomie und die Pension, aber auch die Gestaltung des Geländes, welches direkt an der Havel, am Welsengraben und einem ehemaligen Tonstich – also umgeben von Wasser – liegt. Dazu kam die Feuertaufe mit dem Ansturm am Herrentag im Mai 2020, als das Gelände von sehr vielen Gästen besucht wurde. „Wir nahmen es mit den Hygieneregeln ernst. Einige dachten sicherlich, die Frau ist total verspannt“, so die Berlinerin und meint sich damit. Aber es kam anders. „Im Laufe des Jahres erhielten wir sehr viel Zuspruch und ermunternde Worte von Besuchern. Wir wurden wegen der Schließungen häufig gefragt, wann es wieder losgeht. Sogar Urlauber aus Zehdenick haben wir beherbergt“, erzählt Claudia Langer.

Der Anfang ist gemacht

Mit der Teil-Öffnung am Samstag, 8. Mai, dem Kanuverleih, ist der Anfang gemacht. Und das pünktlich zum einen Tag später stattfindenden Muttertag. „Wir haben eine ‚Muttertags-Gastro‘ in petto. Kanufahrer erhalten einen ‚Muttertagspicknickkorb‘ für die Tour“, kündigt Claudia Langer an. Und die Mamas, die über die Website des Freihafens ein Kanu buchen, werden mit einer Flasche Piccolo ausgestattet. Ansonsten wird es Getränke, Bratwurst und Stulle geben – nur verzehrt werden darf es auf dem Grundstück nicht.

Haus wird saniert und umgebaut

Corona hin oder her – der Freihafen wird in diesem Jahr noch nicht mit Volldampf betrieben werden können. Es traten Schäden am Pensionsgebäude zutage, die bei der Übernahme vor anderthalb Jahren trotz Prüfung nicht festgestellt worden waren. Das Haus wird saniert und umgebaut. Wasser- und Stromleitungen sind schon komplett erneuert worden. Das Mauerwerk ist vom Grundwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb sei die Pension in Gänze feucht und klamm gewesen. Das Gebäude werde, so die Inhaberin, komplett eingeschalt. Gebaut werden soll auch ein Unterstand, da es bei schlechtem Wetter weder einen Aufenthaltsraum noch eine Unterstellmöglichkeit gegeben habe, so Claudia Langer. Die Bauarbeiten werden sich bis ins nächste Jahr hinein ziehen. „Gäste mit dickem Fell und tauben Ohren sind uns auf dem Zeltplatz auch unter der Woche willkommen“, heißt es auf der Homepage des Freihafens.

Der gastronomische Bereich ist an einen Holländer verpachtet worden, die Gäste können sich schon auf neue Kreationen freuen.

Die Leute sind ausgehungert

Für Claudia Langer, die dieses Fleckchen Erde gern Oberhavel-Amazonas nennt – überwiegt die Freude und die Zuversicht deutlich. „Sicherlich gab es ein reduziertes Programm. Und das wird vorerst noch so bleiben. Die finanzielle Seite bei solch einem Projekt ist die eine Seite. Aber das Feedback der Besucher eine andere. Das habe sie sowohl in persönlichen Gesprächen erfahren als auch über die (sozialen) Medien mitbekommen. „Die Leute sind ausgehungert, sie wollen wieder loslegen.“

Von Stefan Blumberg