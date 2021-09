Im Namen der Rose – „Marleens Bar“ in Zehdenick eröffnet

Zehdenick

Sie schmunzelt verschmitzt und ihre Augen leuchten, wenn sie über die vergangenen Wochen und Monate spricht. Dabei waren diese Zeiten alles andere als leicht. Im Gegenteil! Immer wieder türmten sich Hindernisse und Probleme auf, die es zu bewältigen galt. Doch am Ende hat sie es geschafft. Und deshalb ist Marleen Rose glücklich. Die Zehdenickerin hat mitten im Sommer ihre eigene Bar eröffnet – „Marleen’s Bar“. Am 7. Juli bat die Inhaberin zum ersten Mal Gäste in das Haus im Grünstreifen 19. Und es kamen viele Leute. Mehr als Marleen Rose zu hoffen gewagt hatte. Einige waren gute Bekannte, die aus Verbundenheit und Freundschaft vorbeischauten. Aber die Mehrzahl war einfach gespannt, was sie in den Räumlichkeiten erwarten würde. Eine reine Bar – so etwas haben die Einheimischen in ihrer Stadt bislang noch nicht erlebt. „Ich freue mich riesig, dass diese Idee so toll angenommen wird“, sagt Marleen Rose, die von der Resonanz überwältigt ist. Das sei der Beweis, dass sie ihr Gefühl nicht getäuscht hat: Zehdenick kann diese spezielle Sparte der Gastronomie sehr gut vertragen. Ein Treffpunkt, um in gemütlicher Atmosphäre und bei dem Genuss von Drinks und Cocktails abzuschalten, zu entspannen, zu chillen. Ein Ort für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste. Einfach mal einen Abend den Alltag vergessen, sich wohl fühlen, mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, sich auf geschmackvolle Art und Weise verwöhnen lassen. Das Konzept scheint aufzugehen.

Die Resoananz auf das neue Angebot war von Anfang an groß. Quelle: privat

Marleen Rose hat Erfahrungen, was den Barbetrieb betrifft. Sie hat in dieser Branche lange in Berlin gearbeitet. Und irgendwie bestand immer der Wunsch, einmal eine eigene Bar zu führen. Im Oktober vergangenen Jahres erhielt dieser Wunsch plötzlich unverhofft Nahrung. Marleen Rose bekam von den Eigentümern das Angebot, die Räumlichkeiten im Grünstreifen 19 zu pachten. „Ich habe mir die Schlüssel geben lassen, um mir alles genau anzusehen“, sagt Marleen Rose. Und – sie war begeistert. „Irgendwie habe ich sofort gespürt: Das wird mein Laden!“ Bereits während ihres ersten Rundgangs habe sie in Gedanken die Räume eingerichtet und sich mitten drin gesehen. Im November sollte es mit dem Barbetrieb losgehen. Doch Corona hat dieses ehrgeizige Ziel zunichte gemacht und auch in der Folge immer wieder für das Verschieben einer Eröffnung gesorgt. Jedoch alles kein Grund für Marleen Rose, die Flinte ins Korn zu werfen. Dafür hatte sie ihren Traum von der eigenen Bar einfach zu lange geträumt und nun in ihrer Heimat Zehdenick endlich die Bedingungen gefunden, ihn wahr zu machen.

Im Garten von Marleens Bar in Zehdenick gibt es mehrere separate Sitzecken. die nischenförmig angeordnet und überdacht sind. Dort lässt es sich gemütlich sitzen und genießen. Quelle: privat

Inzwischen ist „Marleen’s Bar“ seit mehr als zwei Monaten geöffnet und die Inhaberin nennt den Besucherandrang „toll“. Und sie hat, so versichert Marleen Rose, Spaß bei der Arbeit wie am ersten Tag. „Ich mag das Leben und die Menschen“, sagt sie. Es mache ihr Spaß, den Gästen etwas zu bieten und dabei jeden Tag aufs Neue kreativ zu sein. Sei es nun beim Zusammenstellen von neuen Drinks und Cocktails oder auch beim Ausgestalten der Räume. „Da gibt es für die Zukunft sicher noch ein großes Betätigungsfeld“, ist sich die Inhaberin des Hauses, die ständig vor neuen Ideen sprüht, sicher. Aber vieles sieht auch schon absolut einladend aus. Zum Beispiel die drei Sitzecken im Garten, die nischenförmig angeordnet und überdacht sind. Dort lässt es sich mit der Familie oder Freunden sehr gemütlich und auch sehr privat sitzen. Dazu läuft im Hintergrund dezente Musik, die man nicht mit lauter Stimme übertönen muss.

Am Abend wird die Bar innen und außen bunt beleuchtet. Quelle: privat

Und wenn es gegen Abend etwas kühler wird, gibt es Decken, um sich einzukuscheln. Wer lieber drinnen sitzt – kein Problem. Auch die Atmosphäre an den urigen Holztischen gegenüber des Bar-Tresens ist wohltuend. Vorm Eingang zur Bar sind Tische und Plätze unweit eines Grills platziert. Auch ein schöner Ort, um genüssliche Stunden zu verbringen und dabei nicht nur Drinks und Cocktails, sondern auch rustikales Essen zu genießen. „Grillen ist möglich“, sagt Marleen Rose. In der Bar konzentriere sich natürlich in erster Linie alles auf Getränke, wobei es auch Snacks wie zum Beispiel Nachos, Pizza oder Oliven mit Feta und wechselnde Tapas gebe. Die Getränke-Karte ist lang und reicht von Softdrinks, Bier, Prosecco und Wein über Longdrinks, Whiskey und Liköre bis hin zu allen möglichen Sorten von Cocktails, Caipirinhas und auch alkoholfreien Cocktails. „Und für jeden Geldbeutel ist etwas dabei“, sagt Marleen Rose.

Auch in der Bar können die Gäste sehr entspannt und gemütlich beieinander sitzen. Quelle: privat

Geschlossene Veranstaltungen, so die Inhaberin, werde es zu den Barzeiten – sonntags, mittwochs und donnerstags von 16 bis 22 Uhr und freitags und sonnabends von 16 bis 24 Uhr (open end) nicht geben. Seit dem 1. September sind der Montag und der Dienstag Ruhetage der Bar. An diesen Tagen können aber auf Wunsch die verschiedensten Anlässe in der Bar gefeiert werden. Und ab 1. Oktober wird es möglich sein, an allen Tagen Trauerfeiern in den Räumen durchzuführen.

Marleens Bar ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, Einheimische und Gäste der Stadt. Dort kommen Leute zusammen, um in gemütlicher Atmosphäre und bei dem Genuss von Drinks und Cocktails abzuschalten, zu entspannen, zu chillen.. Quelle: privat

Bislang hat Marleen Rose, wie sie sagt, den Schritt hin zur eigenen Bar keine Minute bereut. Im Gegenteil! Die Reaktionen, die sie immer wieder von Gästen bekomme, haben ihren Drang zu Vielfalt, Kreativität und Gemütlichkeit in der Bar nur noch zusätzlich angestachelt. „Es ist so schön, wenn die Leute vor dem Verlassen der Bar noch einmal zu mir kommen und sich mit herzlichen Worten für den Aufenthalt bedanken und ihr baldiges Wiederkommen ankündigen“, sagt sie. Und dieses angenehme Feedback, das mache sie noch zusätzlich froh, komme von allen Generationen. Das mache Mut, gebe Kraft und animiere sie, weiter an den Angeboten und der Ausgestaltung der Bar zu arbeiten und sich immer wieder etwas einfallen zu lassen, was die Gäste noch nicht kennen oder worüber sie angenehm überrascht sind. „Am besten, die Leute kommen vorbei und machen sich ihr eigenes Bild“, sagt Marleen Rose und ihr Schmunzeln und die leuchtenden Augen verraten, dass sie sich über jeden freut, den sie in ihrer Bar begrüßen darf.

Von Bert Wittke