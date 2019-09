Klein-Mutz

Die Pläne für ein Güllebecken am Hammelstallweg und einen neuen Milchviehstall in Klein-Mutz haben Widerstand hervorgerufen. Die Befürchtungen der Bürgerinitiative und die Investitionspläne des landwirtschaftliche Familienbetrieb Grüpa-Hof waren nun Gegenstand eines Bürgergespräches am Dienstagabend in Klein-Mutz....