Zehdenick

Polizeibeamte wurden am Montagabend (17. Februar) gegen 21.10 Uhr in eine Wohnung in die Zehdenicker Ringstraße gerufen, weil ein 27-jähriger Mann dort randalierte und die Möbel zerschlug. Der Mann konnte in der Wohnung von den Beamten festgestellt werden. Er war alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 27-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass er sich das Leben nehmen wolle. Daraufhin alarmierten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen, der Transport in das Krankenhaus wurde begleitet. Dabei leistete der Mann Widerstand, so dass er gefesselt werden musste. Verletzt wurde niemand. Mehrere Anzeigen, unter anderem Wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wurden aufgenommen.

Von MAZonline