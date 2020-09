In Zehdenick geht die Angst um – Hunde fallen Kinder an und beißen zu

Zehdenick

„Ich habe ganz laut geschrien und nach Papa gerufen“, erzählt Amena. Das ängstliche Gesicht, das sie bei diesen Worten macht, verrät, dass die Fünfjährige ein schlimmes Erlebnis hinter sich hat. Und das ist nicht übertrieben. „Es war Papa-Wochenende“, berichtet Mama Eileen Feyer über den 8. August dieses Jahres. Töchterchen Amena hielt sich bei ihrem Vater in einem Zehdenicker Neubaugebiet auf. Dort spielte sie mit ihren Stiefgeschwistern Fußball.

Plötzlich reißen sich die Hunde los

Plötzlich sei dort ein Mann erschienen. In der einen Hand eine Leine mit einem großen Hund daran, in der anderen Hand eine Leine mit zwei kleinen Hunden. Nach Aussage von Eileen Feyer soll es sich bei den kleinen Vierbeinern um einen Pekinesen-Yorkshire-Terrier-Mix handeln. Eileen Feyer kennt den Mann. Er sei ein Hundesitter und führe die Vierbeiner öfter für eine im Neubaugebiet lebende Familie aus. An diesem Tag sei er nicht zum ersten Mal mit den Hunden überfordert gewesen und stand augenscheinlich auch noch unter Einfluss von Alkohol. Die kleinen Hunde hätten sich dann plötzlich losgerissen, seien hinter Amena hergelaufen und hätten die Fünfjährige attackiert.

Die fünfjährige Amena erlitt bei den Hundeattacken Verletzungen an beiden Unterschenkeln. Quelle: privat

Ihrem Vater sei es schließlich gelungen, die Hunde zu vertreiben. Er brachte seine Tochter zurück zur Mutter und beide fuhren unverzüglich mit ihrem Kind ins Krankenhaus nach Gransee. Dort, so geht es aus ärztlichen Unterlagen hervor, die Eileen Feyer vorliegen, wurden bei der Behandlung gegen 19.45 Uhr an mehr als fünf Stellen kleinere Bisswunden von bis zu drei Millimetern Größe diagnostiziert. Außerdem fanden die Ärzte mehrere Kratzer an einer Wade und eine Bissstelle am rechten großen Zeh.

Amena hat jetzt panische Angst vor Hunden

Einen Tag später war Eileen Feyer mit ihrer Tochter noch einmal im Krankenhaus, wo festgestellt wurde, dass auch etliche Hämatome an den Waden Folgen der Hundeattacken sind. „Das hat ziemlich doll weh getan“, erinnert sich Amena und zeigt auf ihre Unterschenkel, die noch immer sehr ramponiert aussehen. „Was aber noch schlimmer ist – Amena hat seither Angst vor jedem Hund, dem sie draußen begegnet“, sagt ihre Mama. Einzig „Luna“, der kleine Chihuahua der Feyers, dürfe sich ihr noch nähern, ohne, dass die Fünfjährige gleich in Panik verfällt. „Ich bin dann nach dem Krankenhaus zum Hundebesitzer gegangen und habe mir den Impfstatus der Hunde zeigen lassen“, erzählt Eileen Feyer. Wieder sei sie dabei dem Hundesitter begegnet, der auf die Frage, warum die Vierbeiner keinen Maulkorb tragen, geantwortet habe: So kleine Maulkörbe gebe es nicht. Zudem seien die Hunde versichert.

Mutter Eileen Feyer hat die Biss- und Kratzwunden sowie Hämatome, die aus dem Hundeangriff resultieren, als Beweismittel im Bild festgehalten. Quelle: privat

Eileen Feyer hat sofort Anzeige bei der Polizei erstattet und war inzwischen zur Anhörung in der Polizeiwache in Gransee. Dort hatte die 36-Jährige auch Fotos von den Verletzungen ihrer Tochter dabei und die Kopie eines Schreibens an die Stadtverwaltung Zehdenick. Dort hatte sie den Vorfall ebenfalls gemeldet und zudem ein Schreiben übergeben, dass noch von weiteren Eltern unterzeichnet wurde. Denn der Vorfall vom 8. August ist kein Einzelfall. Auch andere Kinder, so sagt Eileen Feyer, seien von diesen Hunden bereits angegriffen und gebissen worden. Darunter vor etwa vier Wochen auch eine Freundin der ältesten Tochter von Eileen Feyer. Die besorgten Eltern möchten, dass die Stadtverwaltung Maßnahmen in die Wege leitet, die ihrer Meinung nach ergriffen werden müssen, um derartige Zwischenfälle künftig zu verhindern.

Stadtverwaltung hat ein Verfahren eingeleitet

Von der Stadtverwaltung habe sie inzwischen die Nachricht erhalten, dass sich die Angelegenheit in der Bearbeitung befinde. „Wir haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Hundehalter eingeleitet“, sagte Dirk Wendland am Dienstag. Wie Zehdenicks stellvertretender Bürgermeister weiter informierte, sei zugleich ein Anhörungsbogen versandt worden. Veterinäramt und Stadtverwaltung müssten dann gemeinsam entscheiden, ob und in welchem Umfang Auflagen erteilt werden. Der Fall sei kein Einzelbeispiel. Es komme leider immer wieder zu derartigen Zwischenfällen.

Auch die Kripo ermittelt inzwischen

„Es tut mir ja auch ein wenig leid um die Hunde“, meint Eileen Feyer. Dass sie sich so aggressiv verhalten, sei ihrer Meinung darauf zurückzuführen, dass sie von ihrem Eigentümer nicht richtig erzogen wurden. Die 37-Jährige hätte sich zudem gewünscht, dass auch andere betroffene Eltern Anzeige erstattet hätten. Dass dies offensichtlich nicht der Fall ist, führt sie darauf zurück, dass die Betroffenen Angst vor möglichen Racheakten seitens der Hundebesitzer und ihres Hundesitters haben. Die MAZ konnte am Dienstag leider niemanden von ihnen für eine Stellungnahme erreichen. Dafür bestätigte die Polizei die Anzeige von Eileen Feyer und teilte am Dienstag auf Nachfrage mit, dass in der Angelegenheit seitens der Kripo ermittelt werde.

Amena ist unterdessen bemüht, nicht mehr so oft an den Vorfall zu denken. Spätestens, wenn sie nächstes Jahr zur Schule kommt, worauf sie sich schon sehr freut, möchte sie wieder ohne Angst auf Straßen Hunden begegnen können.

