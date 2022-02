In Zehdenick legt der jüngste Bürgermeister Deutschlands los

Zehdenick

Es soll nicht nur, es muss wieder vorwärts gehen in Zehdenick. Da waren sich die Fraktionsvorsitzenden am Montagmorgen einig, als Waldemar Schulz (CDU), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, im Ratssaal Lucas Halle (SPD) den Amtseid abnahm. Mit dem 24-Jährigen hat die Kommune den aktuell jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister Deutschlands.

Wieder mit Freude zum Ausschuss

Aber dieses Alleinstellungsmerkmal wird nicht ewig halten, so SPD-Fraktionschef Hartmut Leib. Nach zwei, drei Jahren müsse jetzt endlich Schluss sein mit der Stagnation, die hier Einzug gehalten habe. „Früher sind wir zur Sitzung gegangen und haben uns schon darauf gefreut, im Anschluss gemeinsam ein Bier zu trinken.“ Da sollte man wieder hinkommen, auch gemeinsam als Stadtverordnetenversammlung.

Den politischen Vertretern, das betonte der Hauptausschussvorsitzende André Witzlau (WG GfZ / FDP), gehe es um die Sache, um die durchaus auch gestritten werden könne. Dennoch „sind wir alle Ehrenamtler und niemand kommt in Ausschüsse oder zu anderen Sitzungen, weil er etwas für sich selbst herausholen will“. Er wünsche sich ruhigere Fahrwasser und sei „frohen Mutes und auch etwas euphorisch“.

Die Fraktionsvorsitzenden hoffen auf ein Ende der Stagnation. Quelle: Uwe Halling

Reihum wurde der Wunsch laut, dass der neue Verwaltungschef Halle seinen Job nicht als Bürgermeister der SPD antritt. „Das hatten wir schon und da müssen wir nicht wieder hin“, merkte Claus-Dieter Wilksch (Linke) an. Waldemar Schulz stimmte nickend zu und Hartmut Leib bekräftigte: „Ich freue mich über die enorme Zuversicht, die er ausstrahlt, und letztlich sitzt er für alle Zehdenicker auf diesem Stuhl.“

Viele Herausforderungen zu bewältigen

Auch seine CDU, so Schulz, biete natürlich die Zusammenarbeit an und wünsche eine glückliche Hand. Fest stehe jedoch auch, dass „der Gradmesser des Erfolgs keine Feierstunde wird“. Die Sanierung von Straßen und Sportstätten, die Schaffung von Wohnraum und Gewerbefläche nannte er als einige der Aufgaben, die vor den politisch gewählten Vertretern und dem Rathauschef liegen. „Und niemand kann sagen, welche Herausforderungen in der kommenden Zeit noch auf uns und die Verwaltung zukommen.“

Erster Arbeitstag für Zehdenicks neues Ortsoberhaupt Lucas Halle. Quelle: Uwe Halling

Für die AfD ergriff Elke Knorr das Wort. Sie betonte, dass Halle nicht trotz, sondern gerade wegen seines jungen Alters gewählt worden sei. „Und wir werden unterstützen, wo wir können“, versprach sie und nutzte die Gelegenheit für ein Dankeschön an die Vertreter der anderen Fraktionen. „Bei uns stehen die Argumente im Vordergrund und nicht die Partei.“

Hohe Erwartungshaltung

Und der neue Bürgermeister? Der verfolgte die Wortmeldungen und guten Wünsche aufmerksam und auch leidlich nervös, wie er zugab: „Ich bin einigermaßen überwältigt, dass ist nicht selbstverständlich in meinem Alter“, sagte er und zupfte die Krawatte zurecht. Dann erneuerte er sein Versprechen aus dem Wahlkampf, was die Zusammenarbeit über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg betrifft. Klar sei jedoch auch mit Blick auf die gegenwärtige Situation nicht nur in Zehdenick, dass es nicht leichter werden wird. „Wir wissen, wie die Welt momentan aufgestellt ist.“ Dennoch freue er sich auf das, was nun folgen soll: „Eine gewinnbringende Zusammenarbeit für unsere Stadt Zehdenick“, unterstrich Lucas Halle. Für ihn selbst bedeute der neue Job auch ein gewisses Risiko, räumte er auf Nachfrage ein. Nach anderthalb Jahren bei der Personalabteilung der Polizeihochschule in Oranienburg war er noch Beamter auf Probe und sei somit vom Land Brandenburg aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden.

Die Erwartungshaltung, das wurde deutlich, ist sehr groß an einen jungen Menschen, der sich aufgrund seiner Ausbildung zwar schnell in der Verwaltung zurecht finden dürfte, politisch jedoch kaum über Erfahrungen verfügt. Über eine gute Kommunikation, das betonte er erneut, ließe sich fast alles regeln. „Ansonsten möchte ich auch gar nicht mehr weiter reden, sondern anfangen. Also Ärmel hoch und los“.

Von Björn Bethe