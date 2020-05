Investitionen in Zehdenick: Von Jugendclub und Festhalle bis hin zum Kunstrasenplatz

Zehdenick

Obwohl Corona die Verwaltungen in den Kommunen trotz aller inzwischen zugelassenen Lockerungen auch weiterhin in Atem hält, muss die reguläre Arbeit natürlich ebenfalls weitergehen. Und das tut sie auch, wie Bert Kronenberg bestätigt. Auf Nachfrage sagte Zehdenicks Bürgermeisters zum Beispiel, dass für den Sommer die Umzugswagen bestellt sind, um die Havelland-Grundschule von der Hospitalstraße in das Gebäude der ehemaligen Exin-Oberschule in der Marianne-Grunthal-Straße umzusiedeln. Eine Nachnutzung für den Ziegelbau in der Hospitalstraße, so der Verwaltungschef, gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Eine Machbarkeitsstudie sollte klären, ob dort womöglich eine Kita eingerichtet werden könne. Nach dem Willen der Stadtverordneten sollten jedoch auch andere Nachnutzungsmöglichkeiten geprüft werden. Das würde die Studie allerdings wesentlich kostenintensiver machen, als ursprünglich angenommen wurde. Die Rede war von einer Summe zwischen 6000 und 8000 Euro. Zuvor wollen nun jedoch zunächst die Mitglieder des Hauptausschusses mögliche andere Nutzungsoptionen für das Gebäude in der Hospitalstraße beraten.

Der neue Jugendclub ist bis auf wenige kleinere Arbeiten im Gebäude fertig. Genutzt werden können die Räumlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht. Quelle: Bert Wittke

Abgeschlossen ist der Bau des neuen Jugendclubs an der Philipp-Müller-Straße. Am 11. Mai wurde das Gebäude, für das die Stadt einen Mietvertrag abgeschlossen hat, übergeben. Träger der Einrichtung ist das Zehdenicker Jugendwerk. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsverordnung ist eine offizielle Eröffnung verschoben worden. Unabhängig davon sei es das Ziel, das Haus so schnell wie möglich den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, wenn es denn erlaubt ist, sagte Bert Kronenberg. Notfalls könne das Haus dann selbstverständlich auch ohne Eröffnungsfeier die Arbeit aufnehmen.

Der SV Zehdenick 1920 benötigt einen neuen Kunstrasenplatz, weil der alte inzwischen vom Spielbetrieb verschlissen ist. Quelle: Bert Wittke

Konsens zwischen der Stadt Zehdenick und dem örtlichen Sportverein SV Zehdenick 1920 besteht dahingehend, dass auf der Sportanlage an der Havel der Kunstrasenplatz erneuert werden muss. Zudem sei eine Sanierung der Beleuchtungsanlage, in deren Folge energiesparende LED-leuchten installiert werden sollen, geplant. Zurzeit, so der Bürgermeister, würden Fördermöglichkeiten für diese Maßnahmen abgeklopft, um die Investitionskosten so günstig wie möglich zu gestalten.

Am Rathausturm zeigen sich Putzschäden. Quelle: Bert Wittke

Was ins Auge gefasste Investitionen in das Rathaus betrifft, sprach der Bürgermeister davon, dass diese wohl eher nicht mehr dieses Jahr in Angriff genommen werden. Es gehe dabei um einen barrierefreien Zugang zum Sitzungssaal, der gegenwärtig nur über eine relativ schmale Treppe zu erreichen ist. Zudem seien am Rathausturm Schäden am Putz aufgetreten. Da das Gebäude unter Denkmalschutz stehe, müsse zuvor geklärt werden, bei welchen Vorhaben und Arbeiten die Denkmalschützer mitgehen und was es kosten werden. Die genannten Maßnahmen seien nunmehr für das kommende Jahr geplant.

Die einstige Werkhalle soll zu einer Festhalle umgebaut werden. Bislang hat sich jedoch niemand gefunden, der dieses Unterfangen wagen will. Im Juni wird das Vorhaben neu ausgeschrieben. Quelle: Bert Wittke

Etwa Mitte Juni bundesweit ausgeschrieben werden soll die große ehemalige Werkshalle am Festplatz in der Philipp-Müller-Straße. Planungen gingen dahin, aus der Halle, von der quasi nur noch die bauliche Hülle existiert, eine Festhalle zu machen. Bislang habe sich jedoch, wie es hieß, kein Träger beziehungsweise Betreiber für eine derartige Halle gefunden. Zudem wird der Aufwand, der für einen Umbau zu betreiben wäre, recht unterschiedlich beurteilt. Wenn sich auch bei der Ausschreibung im Juni kein Interessent finde, so Bert Kronenberg, wolle man bis zum 31. Dezember dieses Jahres die Entscheidung für einen Abriss der ehemaligen Werkshalle herbeiführen.

