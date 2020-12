Kappe: Reitschüler feiern Weihnachten unter Corona-Bedingungen

Kappe

Mit konzentriertem Gesichtsausdruck sitzen Dariya und Marlitt am Freitagabend im Zehdenicker Ortsteil Kappe auf den Pferden „Justus“ und „Black Babe“. Runde um Runde drehen sie auf den schnaubenden Pferden über den Reitplatz, Schritt, Trab, Galopp – die jungen Damen sitzen schon äußerst sicher im Sattel. In der Mitte des Reitplatzes steht Gabriele Haubner und beobachtet das Geschehen, greift hier und da ein, korrigiert, lobt und gibt Anweisungen.

27 Kinder nehmen bei Gabriele Haubner Reitunterricht

Eigentlich sollte nach der Reitstunde die mittlerweile traditionelle Weihnachtsfeier der Reitschüler stattfinden, doch die Coronapandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen machen ein gemütliches Beisammensein aller Schüler unmöglich. „Geplant hätten heute 27 Kinder und Jugendliche mit Laternen hier sein sollen“, erzählt Gabriele Haubner, Inhaberin der Reit- und Raststation Schorfheide GbR. Diese hätten dann mit Abstand wenigstens ein wenig weihnachtliches Flair erlebt. Doch der erneute Lockdown sorgte für die komplette Absage der Veranstaltung. Damit die Reiterinnen – die Jüngste ist fünf Jahre alt und Mitglied der „Mini-Voltis“ – nicht ganz leer ausgehen, haben sich Reitlehrerin Gabriele Haubner und ihre Mitstreiterinnen etwas einfallen lassen.

Nach dem Reitunterricht wurden die Präsente verteilt. Quelle: Stefanie Fechner

„Wir haben eine Art Adventskalender entworfen“, berichtet sie. Dabei habe man Zettel mit Fragen vorbereitet, diese nummeriert und dann die Reitschüler ziehen lassen. „Diese Fragen wurden dann in eine WhatsApp-Gruppe gepostet und dort auch beantwortet, so dass jeder auch noch etwas lernen konnte.“ Und die Fragen waren durchaus vielfältig. Über Fütterung bis hin zur Pflege und dem richtigen Umgang mit dem Pferd war alles dabei. „Gerade der Umgang mit den Tieren ist mir wichtig“, sagt Gabriele Haubner, die viel Wert auf eine familiäre Atmosphäre legt.

Jeder packt auf dem Reiterhof mit an

Daher packen die Kinder und Jugendlichen auch überall mit an: Putzen, füttern, für Ordnung und Sauberkeit sorgen – jeder hat seine Aufgabe, auch wenn alles durch die Coronapandemie streng eingetaktet wird. „Alle müssen auf den Abstand achten, in den Stall darf immer nur einer allein“, erklärt die Reitlehrerin. Aber das funktioniere wirklich prima, die Kinder hatten die neuen Regelungen binnen kürzester Zeit verinnerlicht. Als am Freitagabend alle Pferde versorgt waren und warm eingedeckt im Sonnenuntergang auf der Weide standen, kamen die Reitschüler an die Reihe und holten sich nach und nach ein kleines Präsent ab, welches die Reitlehrerin mit viel Abstand überreichte.

Überhaupt ist Gabriele Haubner froh, dass der Reitunterricht stattfinden darf. „Reiten wird als Individualsport unter freiem Himmel gewertet“, erklärt sie. Das sei auch wichtig für die Pferde. „Die Pferde würden sich ohne Bewegung langweilen, auch die Muskeln würden irgendwann abbauen“, erläutert Iris Stahlbaum-Reibe, die selbst auf dem Hof reitet und auch Unterricht im Voltigieren anbietet. Gerade für die Jüngeren sei es schön, dass der Unterricht stattfinden darf, gibt es doch eine gewisse Stabilität und Routine im Alltag.

Amelie aus Neulüdersdorf bekommt ihr Weihnachtspräsent überreicht. Quelle: Stefanie Fechner

Dabei wollte Gabriele Haubner ursprünglich gar keinen Reiterhof eröffnen, als es sie 2015 von Berlin nach auf das flache Land nach Kappe verschlug. „Aber kaum standen hier zwei Pferde, kamen auch die ersten Anfragen nach Reitunterricht“, denkt sie zurück. Mittlerweile hat sie fünf Pferde, die den Reitschülern geduldig beim Reiten lernen helfen. Dazu hat sie gemeinsam mit ihrem Mann zwei Ferienwohnungen aufgebaut, die außerhalb von Corona auch oft gebucht sind. „Damit sind wir ein Mischbetrieb, und da der Reitunterricht ja weiter läuft, bekommen wir keine staatliche Unterstützung“, erklärt die Inhaberin.

Die Pferdefreunde halten trotzdem zusammen und sprechen sich einfach ab, wer wann Zeit hat um zu Reiten oder auf dem Hof zu helfen. Und die Hoffnung, dass das nächste Weihnachtsfest wieder in gewohnten Bahnen läuft, die lassen sie sich auch nicht nehmen.

Von Stefanie Fechner