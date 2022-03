Kerzen und Glockengeläut in Zehdenick

Zehdenick

„Frieden für die Welt“, stand auf einem Plakat geschrieben. Die Friedenstaube flog auf einem anderen. Und auf dem von Kuno und Gudrun Lomas war zu lesen: „Putin ist ein Kriegsverbrecher.“ Das Künstlerehepaar gehörte zu denen, die sich am Donnerstagabend auf dem Zehdenicker Marktplatz versammelten und für den Frieden ein Zeichen setzen wollten. Sie Jahrgang 1944, er 1939. Nicht noch einmal, betont vor allem Kuno Lomas, der sich an den Zweiten Weltkrieg erinnert fühlt, welchen er als Kind miterleben musste. „Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich so etwas erleben muss. Wir wollen keinen Krieg in Europa“, sagt er bedrückt. Seine Frau hat „Angst, vor dem was noch kommen wird“. Die Drohung des russischen Präsidenten, dass im Falle der Einmischung des Westens Konsequenzen folgen würden, die noch nie dagewesen seien, wirkt. Dass er die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat, ebenso.

In Frieden leben können

Wie dem Ehepaar Lomas geht es vielen anderen der rund 300 Menschen, die sich auf dem Marktplatz einfanden. Auch den ehemaligen Bürgermeister der Stadt, Arno Dahlenburg, hat es am Donnerstag hierher gezogen. Sein frisch ins Amt gewählter Nachfolger, Lucas Halle, war neben Pfarrer Andreas Dohmke der einzige, der zum Mikrofon griff. Er hätte sich gewünscht, dass dieser Anlass nicht der gewesen wäre, bei dem er zu den Zehdenicker Bürgern sprechen würde, so Halle. Die Werte, nach denen hier gelebt werde, seien nicht kompatibel mit dem, was momentan im Osten Europas geschehe, betonte er. Deshalb sei man heute zum Marktplatz gekommen. „Nicht als Zehdenicker, nicht als Deutsche, sondern einfach als Menschen, die in Frieden leben wollen“, stehe man nun hier.

Pfarrer Andreas Domke mit der Frage nach dem Warum in kyrillischen Buchstaben. Quelle: Uwe Halling

Die Frage nach dem Warum trieb auch Pfarrer Domke um, der die stille Demonstration mit organisiert hatte. Das Fragewort stand in kyrillischen Buchstaben auf seinem Schild. Beantwortet werden konnte sie nicht.

Sprachlosigkeit, Entsetzen und Schrecken angesichts der Ereignisse hätten dazu geführt, dass man sich hier heute eingefunden habe, so Domke. „Aber dieses Bild hier, dass sind wir“, sagte er an die Menge gewandt. Um 17.55 Uhr ließ er die große Glocke im Kirchturm zur Mahnung für zehn Minuten läuten, anschließend lud er zum Friedensgebet. Ein Prozedere, welches sich in der kommenden Woche wiederholen werde, kündigte er an.

Buntes Peace-Zeichen

Dann konnten vor allem die jüngeren Besucher zur Kreide greifen und das auf den Pflastersteinen vor dem Rathaus aufgebrachte Peace-Zeichen ausmalen. Es dauerte nicht lange, ehe es fertig war und in seinem Zentrum noch einige der Kerzen brannten, die die Besucher mitgebracht und entzündet hatten.

Zusammenhalt macht Mut

Monika Schwierz war eine von ihnen. „Ich finde das ganz schlimm“, sagte die Zehdenickerin mit Blick auf die Geschehnisse in der Ukraine. Dass es anderen auch so gehe und man das gemeinsam zum Ausdruck bringen könne, mache ihr hingegen Mut. An dem, was Präsident Putin mache, könne man zwar nichts ändern von hier aus. „Aber wir können ein Zeichen setzten.“

Der Krieg ist in den Köpfen

Angekommen, dass zeigten die geführten Unterhaltungen aber auch deutlich, sind nicht nur die Bilder der Kämpfe, die Zahlen der Opfer und Vertriebenen. Auch die Folgen des Konflikts belasten die Bürger. Dazu gehören vor allem die, welche an den Zahlen der Zapfsäulen abzulesen sind. Und das werde wohl erst der Anfang sein, befürchten viele. Die Folgen dieser Auseinandersetzung, so der Tenor der Besucher, die seien auch hierzulande längst zu spüren, wenn auch zum Glück nicht durch Kampfhandlungen.

Damit die Veranstaltung keine einmalige Sache bleibt, wird in der Evangelischen Kirche Zehdenick von Montag bis Freitag – wie von Andreas Domke angekündigt – täglich ein Friedensgebet veranstaltet. Immer um fünf Minuten vor 18 Uhr Abends läutet die große Glocke, anschließend ist die Stadtkirche geöffnet. Denn gemeinsam seien die Last und die Bedrückung, die viele Menschen auch hierzulande befallen, einfacher zu ertragen und zu bewältigen.

Von Björn Bethe