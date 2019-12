Kinder schmücken den Weihnachtsbaum

Krewelin

Überall in der Region werden in diesen Adventstagen wieder die Weihnachtsbäume aufgestellt. Egal ob größere Stadt oder in einem kleineren Dorf – der Weihnachtsbaum ist den Menschen sehr wichtig.

„Er steht wieder, der Weihnachtsbaum in Krewelin“, sagt dann auch Andrea Henke, die Ortsvorsteherin des Zehenicker Ortsteils. Geschmückt wurde der Weihnachtsbaum von den Kindern des Dorfes „und gemeinsam angezündet von allen Krewelinern“, so Andrea Henke weiter.

Doch in Krewelin ist es beim puren Aufstellen des Weihnachtsbaumes nicht geblieben. „Zusätzlich wurden auf dem Dorfplatz frische Waffeln gebacken und so die Adventszeit eingeläutet“, erzählt Andrea Henke.

Besonderes Highlight sei aber das im Gemeinderaum eigens von den älteren Frauen im Dorf organisierte Weihnachtscafé gewesen. „Viele leckere selbst gebackene Torten wurden hier angeboten“, berichtet die Ortschefin. „So konnte gemütlich erzählt und Neuigkeiten ausgetauscht werden.“

Andrea Henke freut sich: „Der Ortsbeirat bedankt sich bei allen, die dies organisiert und bei den Vorbereitungen geholfen haben. Auch die Zehdenicker Feuerwehr half mit ihrer Drehleiter beim Schmücken des Baumes.“

Derzeit könne in Krewelin wieder täglich ein geschmücktes Fenster erkundet werden, denn immer schmückt ein anderes Kind zu Hause sein Fenster.

Am vierten Adventswochenende wird das Dorf zudem wieder leuchten. „Jeder stellt am Nachmittag Kerzen und tolle Deko vor die Tür, und es wird zum Spaziergang eingeladen“, kündigt Andrea Henke an. „Die Tradition wird also beibehalten.“ Sie und ihre Kollegen aus dem Ortsbeirat „wünscht allen Einwohnern eine besinnliche Weihnachtszeit.“

Von MAZonline