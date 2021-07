Kino vor der Industriekulisse des Ziegeleiparkes

Mildenberg

Der Ziegeleipark Mildenberg lud am Sonnabend zum Open Air Kino vor seiner beeindruckenden Industriekulisse. Das Mobile Kino Uckermark machte mit seiner professionellen Kinoanlage Halt und zeigte den Film „Jojo Rabbit“, Gewinner des Publikumspreises des Toronto Film Festivals.

Fast 100 Gäste genossen eine besondere Atmosphäre

Fast 100 Besucher genossen die besondere Atmosphäre mit spezieller Beleuchtung in einer besonders lauschigen Ecke des Ziegeleiparks. Zwischen dem historischen Umlader, dem originalen Trafohäuschen und bunt angestrahlten Bäumen wurde die Leinwand aufgestellt. Das Konzept des Mobilen Kinos ist so einfach wie genial. Mit einer modernen digitalen Anlage und einem in Kürze aufstellbaren Airscreen im Kinoformat von 7 x 6 Metern bringt das Multikulturelle Centrum Templin echten Kinogenuss überall dorthin, wo es im Sommer in der Uckermark und im Oberhavelland so richtig schön ist.

Gegrilltes, Nachos und Drinks

Für das Kinofeeling wurde mit leckerem Gegrillten, Nachos und Drinks gesorgt. Auch mit dem Wetter hatten die Veranstalter Glück: Die bereitgestellten Decken wurden höchstens dazu verwendet, um die Mücken abzuwehren. „Jojo Rabbit“ ist Kriegsfilm und Komödie, lustig und zugleich sehr berührend und nachdenklich stimmend. Der Zehnjährige Johannes ist fanatisch begeistert vom Führer und dem Nationalsozialismus. Sein Weltbild gerät gehörig ins Wanken, als er im trauten Heim ein jüdisches Mädchen entdeckt, das die Mutter dort heimlich versteckt. Der Regisseur Taika Waititi versteht sein Werk als „Anti Hass-Satire“ und die gelingt absolut grandios mit sehr guten Pointen samt bewegender Momente. Und so verließen vermutlich auch die Kinogäste den Ziegeleipark: Nachdenklich über die Grauen des Krieges und der Ideologie, doch mit dem Wissen, dass es auch Hoffnung geben kann, so wie für das versteckte jüdische Mädchen.

Weitere Kinoaufführung am 5. August

Am Donnerstag, 5. August macht das Mobile Kino wieder Station im Ziegeleipark, diesmal mit dem bekannten Känguru des Autors Marc-Uwe Kling. „Die Känguru Chroniken“ heißt der Film, für den es auch wieder Karten im Vorverkauf auf der Webseite des Multikulturellen Centrums Templin zu kaufen gibt. Und für die Kurzentschlossenen ist sicher noch ein Plätzchen frei, wenn sie spontan einen guten Film in der Abendstimmung der Industriekulisse genießen wollen

Von MAZonline