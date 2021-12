Kita-Neubau in Zehdenick: Die Sonne scheint noch nicht

Zehdenick

„Wir sind mit dem Neubau der Kita Sonnenschein auf der Zielgeraden“, sagt Dirk Wendland am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung in Zehdenick. Einen genauen Termin, so der stellvertretende Bürgermeister, wann die Einrichtung den Betrieb aufnehmen wird, könne er aber noch nicht nennen.

Enttäuschende Ausschreibungsergebnisse

Größtes Problem derzeit sei die Ausstattung der Kita – begonnen bei Teller und Tassen bis hin zum Spielzeugbagger. Die Stadt habe die Ausstattung bereits vor einiger Zeit ausgeschrieben, aber nicht ein einziges Angebot sei eingegangen. Daraufhin habe die Verwaltung die Ausstattung in mühevoller Kleinarbeit in insgesamt 13 Lose unterteilt und erneut ausgeschrieben. Im Ergebnis habe es gerade mal für zwei Lose Angebote gegeben. Nunmehr sei der zuständige Fachbereich dazu übergegangen, die Ausstattung auf dem Wege der Direktbeschaffung zu realisieren. Das, so Dirk Wendland, sei ein „unwahrscheinlicher Aufwand“. Die Mitarbeiter müssten dazu zahlreiche Kataloge wälzen und Online-Recherchen durchführen.

Ohne Ausstattung keine Betriebserlaubnis

Ohne vollständige Ausstattung der Kita, so der stellvertretende Bürgermeister, erteile das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) der Kita nicht die notwendige Betriebserlaubnis. Die Mitarbeiter würden sich vor Ort ein Bild von der Kita machen, könnten aber nur bei der vollständigen Einrichtung der Räumlichkeiten ermitteln, ob auch für jedes Kind der gesetzlich vorgeschriebene Betreuungsplatz vorhanden ist. Wie Dirk Wendland sagte, würden die Mitglieder des Bildungsausschusses Anfang kommenden Jahres die Gelegenheit erhalten, sich ein Bild von der Kita zu machen. Über den genauen Termin der Eröffnung werden dann nach Erteilung der Betriebserlaubnis operativ entschieden.

Von Bert Wittke