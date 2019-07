Zehdenick

Jeden Sommer tummeln sich auf dem Gelände der Kita „Sonnenschein“ in Zehdenick unzählige Schmetterlinge. Doch sind diese wirklich zuvor eine „ Raupe Nimmersatt“? Das wollten die Vorschulkinder mit ihrer Erzieherin Ria Pape-Döring erkunden.

An einem heißen Sommertag wurde ein Paket geliefert. Darin befand sich ein Becher mit viel Futter und winzig kleinen Raupen – so klein, dass sie mit dem Auge kaum sichtbar waren.

Am nächsten Tag kamen die Kinder aus dem Staunen kaum heraus: Die Raupen waren gewachsen! Nun konnte man die sieben Raupen, die die lange Reise wohl gut überstanden hatten, sehen und beobachten. Jeden Tag wurden die Veränderungen betrachtet, es wurde darüber gesprochen und die Kinder malten in ihrem Arbeitsblatt was sie sahen. Viele Kinder und Erwachsenen warteten jeden Tag voller Spannung, wie die Veränderung weitergeht. Am achten Tag hingen die großen Raupen wie ein „J“, am neunten Tag begann das Puppenstadium. Am 15. Tag schlüpften aus den nun dunkel gewordenen Puppen ein Distelfalter nach dem anderen. Sie brauchten ein bis zwei Stunden, bis ihre Flügel voll „aufgepumpt“ waren.

Zwei Tage beobachteten die Kinder die Schmetterlinge, doch das Terrarium war beengt. Die Kinder wollten: „Wir lassen die Schmetterlinge frei.“ An einem Freitagvormittag „verabschiedeten“ alle mit guten Wünschen die Falter. Durch diese Erfahrungen beachten viele Kinder die Schmetterlinge/Insekten nun sicher mit „anderen Augen“.

Von MAZonline