Klein-Mutz

Wenn Klein-Mutzer sagen sollen, was sie besonders an ihrem Ort schätzen, schwören nicht wenige als erstes auf die herrliche Ruhe. „Anders als in der Stadt geht dir hier niemand auf den Sack“, sagt ein Einwohner und fügt mit einem süffisanten Lächeln hinzu: „Schreiben Sie das, aber nennen Sie bitte nicht meinen Namen! Sonst bekomme ich wegen der Ausdrucksweise Ärger mit meiner Frau.“

Der 1900 erbaute, 14 Meter hohe Bismarck-Turm ist ein beliebtes Ausflugsziel und ein Feierort. Quelle: Uwe Halling

Tatsächlich macht Klein-Mutz einen beschaulichen Eindruck. Lärm und Hektik sind dort Fremdworte. Okay, in der Frühe krähen Hähne und durch den Ort knattern gerade in der Erntezeit auch mal Mähdrescher und Traktoren. Aber kaum jemanden stört das, weil schnell wieder Ruhe einkehrt. „Wir sind ein landwirtschaftlich geprägter Ort“, sagt Ortsvorsteher Bernd Gotthardt und erinnert daran, dass einst jede zweite Flasche Milch im Altkreis Gransee in Klein-Mutz produziert wurde. Heute gibt es immerhin sechs Landwirtschaftsbetriebe im Dorf – dazu eine Reihe Gewerbetreibender.

Steffi (31/l.) und Marleen (37/r.) vom Thomashof sowie Lea (17) entkernen Hagebutten, die anschließend zu Tee oder auch Marmelade verarbeitet werden. Quelle: Uwe Halling

Dennoch arbeitet der überwiegende Teil der Einwohner außerhalb des Dorfes. Dass Klein-Mutz trotzdem nicht zu einem Schlafdorf mutiert ist, verdankt das Dorf zahlreichen Vereinen und Vereinigungen. Dazu zählt der Dorfverein, der Sportverein, der Bismarckturm-Verein, der Angelverein, die freiwillige Feuerwehr, der Kameradschaftsverein der Feuerwehr, die Kirchengemeinde, der Männerchor und auch die Seniorengruppe. „Alle sind wichtig“, sagt Bernd Gotthardt. Und alle würden sich auf ihre Weise in die Dorfgemeinschaft einbringen.

Oberbrandmeister Guido Kutzky. An dem Tag, als sein Sohn auf die Welt kam, wurde er Ortswehrführer von Klein-Mutz. Das ist jetzt sieben Jahre her. Quelle: Uwe Halling

Gewissermaßen überlebenswichtig ist die Feuerwehr. „Ohne sie wären wir arm dran“, unterstreicht Bernd Gotthardt und denkt dabei sowohl an den Brandschutz als auch das Dorfleben. Drei Großbrände hat Klein-Mutz seit 2019 erleben müssen – jedes Jahr einen. Stets war davon der Grüpa-Hof betroffen und immer handelte es sich um Brandstiftung. Fast scheint es, als gönne jemand Andreas Paries, dessen Bruder Christian und Mutter Gisela, der treuen Seele des Unternehmens, die wirtschaftlichen Erfolg nicht. Leider sei es noch nicht gelungen, des Feuerteufels habhaft zu werden, sagt Ortswehrführer Guido Kutzky. Der Oberbrandmeister ist froh, dass sich die Kameradinnen und Kameraden bei ihren Einsätzen immer auf die Hilfe ortsansässiger Landwirte verlassen können. Diese würden die Arbeit der Feuerwehr, die zwölf aktive Mitglieder zählt, oft mit landwirtschaftlichem Gerät unterstützen.

Andreas Paries führt mit Bruder Christian und Mutter Gisela den Grüpa-Hof. Der hat 400 Milchkühe und mindestens noch einmal so viel Jungtiere. Quelle: Uwe Halling

Und froh sind die Feuerwehrleute auch, dass am dörflichen Bade- und Angelstich nun eine zentrale Wasserentnahmestelle gebaut wird. Die Löschwasserprobleme im Falle eines Großbrandes sollen damit ein Ende haben. Vielleicht kann diese Investition ja im kommenden Jahr realisiert werden, wenn die freiwillige Feuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen begeht und der Ort Klein-Mutz am 28. Juni seinen 735. Geburtstag feiert.

Christel Gotthardt vom Gemeindekirchenrat vor dem denkmalgeschützten Gotteshaus. Am Kirchenschiff erfolgt zurzeit eine Baugrundertüchtigung. Quelle: Uwe Halling

Ganz doll wichtig sei auch die Arbeit der Seniorengruppe. Diese, die schon mehr als 20 Jahre von der einstigen Bürgermeisterin Marianne Payard geführt wird, bemühe sich darum, gerade in den schweren Corona-Zeiten niemanden der älteren Generation vereinsamen zu lassen. Stolz sind die Klein-Mutzer auf ihren Sportverein. Beim SC gehen zwei Spielgemeinschaften im Männerbereich und eine Frauen-Fußballmannschaft auf Torejagd.

Stefan Grün ist 1. Vorsitzender des 1958 gegründeten SC Klein-Mutz. Der Verein zählt zurzeit 36 Mitglieder. Quelle: Uwe Halling

Ein weiterer Verein kümmert sich um den 14 Meter hohen Bismarck-Turm, der die Sehenswürdigkeit des Ortes ist. Er befindet sich auf dem Hohen Timpberg, liegt 94 Meter über dem Meeresspiegel und ist die höchste Erhebung im Altkreis Gransee. Bei guter Sicht kann man von dort bis zum rund 40 Kilometer entfernten Berliner Fernsehturm sehen. Der seit 1999 unter Denkmalschutz stehende Turm, der lange unbeachtet und verwahrlost war, wurde 2001 in die Obhut des Fördervereins Bismarck-Turm Klein-Mutz genommen, um den Verfall zu stoppen.

Chan Becker (58), genannt „Bummi“, kümmert sich auf den Thomashof um den Garten und um die Tiere – Laufenten, Hühner, Schafe und Kaninchen. Quelle: Uwe Halling

Dank der Initiative des Vereins konnte zuerst die Aussichtsplattform mit Spendengeld, später auch die Außenfassade originalgetreu rekonstruiert werden. Am 23. Oktober 2005 wurde die Wiedereröffnung des Turmes gefeiert. Mehr als 70 000 Euro an Spendenmitteln und Lohnkosten sind in das Bauwerk geflossen. Und die Klein-Mutzer legen Wert auf die Feststellung, dass sie diese Mittel allein und mit Hilfe des Betreibers der zwölf Windräder auf Klein-Mutzer Gemarkung aufgebracht wurden – ohne einen Cent der Stadt Zehdenick, die, so heißt es im Dorf, kein Interesse an der Erhaltung des Turmes gezeigt hat.

Von Bert Wittke